سلالة جديدة أشد فتكًا من جدري القرود.. هذه أبرز علاماتها

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حذر مسؤولون صحيون من خطر انتشار سلالة أشد فتكًا من جدري القرود، تقتل واحدًا من كل 10 مصابين، فيما يخشى الخبراء من تفشيها في جميع أنحاء العالم كما حدث في الصيف الماضي. اضافة اعلان

وتوفي ما يقرب من 600 شخص بسبب الجدري المشتبه به في جمهورية الكونغو الديمقراطية، غالبيتهم من الأطفال، وأصيب 11 ألفًا و988 آخرين فيما أصبح أكبر انتشار للفيروس على الإطلاق في البلاد.

وتجاوز عدد حالات الوفاة عالميًا 112 حالة وفاة خلال الصيف الماضي عندما تم اكتشاف المرض في بريطانيا لأول مرة.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "يبدو أن خطر انتشار الجدري إلى الدول المجاورة وفي جميع أنحاء العالم كبير".

وحثت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، السياح المتجهين إلى الكونغو الديمقراطية على توخي الحذر بشأن مرض الجدري، وتجنب الاتصال الوثيق مع المرضى.





جدري القرود بالكونغو الديمقراطية



ما هو جدري القرود؟



أعراض جدري القرود



وقالت الدكتورة ميرا تشاند، من وكالة الأمن الصحي ببريطانيا، لصحيفة "ذا صن"، إن الهيئة الحكومية "على علم بالتقارير" عن مجموعة جديدة من حالات الجدري المرتبطة بالانتقال الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأضافت: ""كما فعلنا طوال فترة تفشي الجدري، سنراقب عن كثب هذا التطور والتطورات الدولية الأخرى جنبًا إلى جنب مع العمل مع شركائنا الدوليين".وقالت روزاموند لويس، رئيسة فريق الجدري في منظمة الصحة العالمية، لوكالة "رويترز": "من المعروف أن متحور الفيروس أكثر شراسة. إذا تكيف بشكل أفضل مع انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، فإن ذلك يمثل خطرًا".وجدري القرود، هو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق الاتصال الوثيق، مما يسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا وآفات مليئة بالقيح. وهو عضو في نفس عائلة الفيروسات التي ينتمي إليها الجدري، على الرغم من أنه أقل خطورة بكثير.والأعراض الأكثر شيوعًا هي الطفح الجلدي أو الآفات. ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، تمر هذه الآفات بأربع مراحل، من البقع المسطحة إلى البقع المرتفعة، إلى البثور إلى تكون قشرة.وعلى الرغم من أن معظم الحالات خفيفة، لكنها يمكن أن تكون قاتلة. يمكن أن تشمل المضاعفات عدوى بكتيرية حادة من الآفات الجلدية، والجدري الذي يؤثر على الدماغ ( التهاب الدماغ )، والقلب ( التهاب عضلة القلب ) أو الرئتين ( الالتهاب الرئوي )، ومشاكل في العين.أعراض جدري القرود التي لا علاقة لها بالبقعمن المحتمل أيضًا أن يعاني الأشخاص من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، والتي تبدأ بعد خمسة إلى 21 يومًا من الإصابة.وغالبًا ما تتحسن الأعراض من تلقاء نفسها خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، فإن الأعراض تشمل:التهاب المستقيم – على سبيل المثال، الألم أو النزيف من فتحة الشرجارتفاع درجة الحرارة (الحمى)الصداعأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، بما في ذلك آلام العضلات والظهر، والرعشة والتعبتورم الغدد- وكأنها كتل جديدة (في الرقبة أو الإبطين أو الفخذ)إذا كنت تعاني من بعض هذه الأعراض وتعتقد أنك قد تكون مصابًا بجدري القرود، يجب عليك البقاء في المنزل، وتجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين والحصول على استشارة طبية عبر الهاتف حتى يتم تقييم حالتك.