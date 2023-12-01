"سعود الطبية": 6 خطوات لتجنب انتشار العدوى في الشتاء

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طالبت مدينة الملك سعود الطبية، مع دخول الإجازة الأسبوعية، وكثرة الجلسات الشتوية المصحوبة بمشاهدة الأحداث الرياضية، باتباع الإرشادات الصحية للحد من انتشار العدوى في فصل الشتاء. اضافة اعلان





غسل اليدين بالماء والصابون في الحالات التالية



خمس خطوات للحماية من الأنفلونزا



تفشي الأنفلونزا في المناطق المدارية



نصائح لحماية نفسك ومن حولك من الأنفلونزا.



للحد من انتشار العدوى في فصل الشتاء، يجب غسل اليدين بالماء والصابون مع تجفيفهما جيدًا خاصة في الحالات التالية:1ـ العطاس أو السعال.2ـ مصافحة المصاب بالإنفلونزا أو الزكام.3ـ قبل وبعد تناول الطعام.4ـ بعد استخدام دورات المياه.5ـ تقطيع اللحوم غير المطبوخة أو الخضراوات والفواكه غير المغسولة.6ـ بعد لمس الأسطح في الأماكن العامة.تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للأنفلونزا: الحمى والسعال الجاف والصداع وآلام العضلات والمفاصل والتهاب الحلق وسيلان الأنف.ويُصاب ملايين الأفراد بالأنفلونزا كل عام، وفي حين يتماثل معظمهم للشفاء خلال أسبوع من الزمن، فإن قلةً قد تلقى مصرعها بسبب الأنفلونزا.وتنتشر أوبئة الأنفلونزا الموسمية عادةً في أواخر الخريف وأثناء فصل الشتاء، ويمكن بالتالي استباقها والتهيؤ لها.وفي المناطق المدارية، يمكن أن يسري فيروس الأنفلونزا على مدار العام، مما يسبب تفشيه بشكل غير منتظم، لكن الوقاية تظل عاملاً مهمًا.1ـ اللقاح السنوي ضد الأنفلونزا هو الوسيلة الأكثر فعالية لحماية نفسك من الأنفلونزا ومضاعفاتها الخطرة.2ـ التلقيح مهم بشكل خاص للنساء الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل.3ـ وهو ضروري كذلك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 أعوام، وللمسنّين، والمصابين بحالات مرضية مزمنة، وكذلك للعاملين في مجال الرعاية الصحية.تذكّر: لقاح الأنفلونزا لا يمكن أن يصيبك بالأنفلونزا. الإصابة ببعض الأوجاع أو الحمى بعد التلقيح هو رد فعل عادي وطبيعي تمامًا ويستمر يومًا أو يومين عمومًا.