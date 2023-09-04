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"سعود الطبية": 4 وسائل لحماية الأطفال من الإصابة بالقمل في المدارس

قمل الرأس
حماية الأطفال من الإصابة بالقمل
أ أ
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نصحت مدينة الملك سعود الطبية الطلاب والطالبات باتباع الإرشادات الصحية اللازمة لحمايتهم من الإصابة بقمل الرأس في المدارس.

قمل الراس

وعرّفت "سعود الطبية" قمل الرأس بأنه "حشرات طفيلية صغيرة تعيش على فروة الرأس وتتغذى على الدم، وهو شائع بين الأطفال".

قمل الرأس والنظافة الشخصية
يتغذى قمل الرأس على الدم من فروة الرأس؛ حيث تضع الأنثى بيضها (بيض القمل) الذي يلتصق فوق خصل الشعر.
ووفقًا لـ"مايو كلينك"، فلا يُعد قمل الرأس مؤشرًا لتدني مستوى النظافة الشخصية أو العيش في بيئة غير نظيفة. ولا يحمل قمل الرأس أمراضًا بكتيرية أو فيروسية.
كما يمكن أن تساعد الأدوية المصروفة بوصفة طبية أو دون وصفة طبية على التخلص من قمل الرأس. اتّبع تعليمات العلاج بعناية للقضاء على القمل وبيضه من فروة رأسك وشعرك.
ويستخدم أيضًا الأشخاص عددًا من العلاجات المنزلية أو الطبيعية للتخلص من قمل الرأس. وتقل الأدلة السريرية التي تؤكد فعالية هذه العلاجات أو قد لا تتوفر من الأساس.

أهم الأعراض المصاحبة لوجود القمل
قد تشمل المؤشرات والأعراض الشائعة لقمل الرأس:

الحكة
أكثر أعراض الإصابة بقمل الرأس شيوعًا هي الحكة في فروة الرأس والرقبة والأذنين. وهي تفاعل تحسسي مع لدغات القمل. عندما يصاب الشخص بعدوى القمل لأول مرة، فقد لا يشعر بالحكة لمدة من أربعة إلى ستة أسابيع بعد حدوث العدوى.

ظهور قمل على فروة الرأس
قد يمكنك رؤية القمل، ولكن غالبًا ما يكون من الصعب تحديد موقعه بسبب صغر حجمه وتجنبه الضوء وسرعة حركته.

بيض القمل (الصئبان) على جذوع الشعر
تلتصق الصئبان بجذوع الشعر، وقد يكون من العسير رؤيتها بسبب حجمها الصغير للغاية. والمكان الأسهل لرؤيتها فيه هو حول الأذنين وحدود الشعر عند الرقبة. ويمكن اكتشاف الصئبان الفارغة بسهولة أكبر، فلونها يكون أفتح وتكون بعيدة عن فروة الرأس. ومع ذلك، فإن وجود الصئبان لا يعني بالضرورة وجود قمل حي.

وجود قروح مؤلمة على فروة الرأس والرقبة والكتفين
يمكن أن يؤدي حك الجلد إلى ظهور نتوءات صغيرة حمراء قد تصاب أحيانًا بعدوى بكتيرية.

وسائل الحماية من قمل الرأس
ونصحت "سعود الطبية" الطلاب في إنفوجراف لها باتباع 4 وسائل لحمايتهم من قمل الرأس، وهي:
1 - عدم مشاركة استخدام المستلزمات الشخصية، مثل القبعات والأوشحة وربطات الشعر.
2 - غسل الرأس باستمرار بالشامبو والبلسم وفحصه وهو رطب.
3 - المتابعة مع المدرسة والفحص قبل وبعد أيّ تجمُّع أو نشاط مشترك.
4 - استشارة الطبيب لاستخدام علاجات للتخلص منه.

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