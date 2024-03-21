"سعود الطبية": قلة النوم في رمضان تتسبب في هذه الأمراض الخطيرة للعين

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وصفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عين الإنسان بـ"شاشة رصد للتغيرات" التي يمكن أن تتعرض لها مختلف مناطق الجسم.

وأضافت أنه يمكن اكتشاف العديد من المشاكل الصحية من خلال فحص العين، موصية بإجراء فحص شامل لها كل عام إلى عامين.





قلة النوم في رمضان يتسبب في أمراض خطيرة للعين



التهيج المتكرر للعينين



المراجعة الطبية للعين



وأشارت بأن العين تحتاج لتغذية وراحة كباقي أعضاء الجسم، والإمساك عن الطعام والشراب مدة معينة، دون تعويض الجسم من السوائل خلال الـ 24 ساعة، والتي قد تؤثر على صحة العين.ونصحت بتجنب إجهاد العين وتقليل تعرضها للجفاف من خلال الجلوس لفترات طويلة على الأجهزة الحديثة، وارتداء نظارات صحية عند استخدام الحاسوب وأخذ استراحة كل 20 دقيقة من أجل إراحتها والنظر لمسافة بعيدة.وبينت بأن قلة النوم في رمضان يؤدي للتهيج المتكرر للعينين، لذا يوصى بالنوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات، حيث إن عدم أخذ القسط الكافي من النوم قد يؤدي لجفافها.مشددًا على ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن مع التركيز بشكل أكبر على المغذيات مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية واللوتين والزنك وفيتامينات سي وإي.وأكدت أن هذه العناصر مفيدة للعينين، وتساعد في تجنب مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل البقعة الصفراء وخطر إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر حسب ما أظهرت الدراسات.ونوهت على أهمية مراجعة الطبيب المختص باستمرار بهدف الكشف عن بعض الأمراض المتعلقة بالعين والتي لا تظهر أعراضها مبكرًا، ناصحًا بالترطيب المستمر خلال فترة الصيام في رمضان للحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب 2.5 لتر يوميًا، لأن جفاف الجسم يؤدي إلى تفاقم أعراض جفاف العين.وأضافت: يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وضعه تحت السيطرة إما عن طريق النظام الغذائي أو بتناول الأدوية والصوم خلال شهر رمضان، ومع ذلك قد يطلب منهم الطبيب تغيير أدويتهم لمساعدتهم على تناول أقراص خارج أوقات الصيام، أما أولئك الذين يحتاجون إلى الإنسولين للسيطرة على مرض السكري يجب ألا يصوموا.ونصحت مرضى السكري بقياس مستويات السكر في الدم على مدار اليوم وتجنب الأطعمة السكرية.