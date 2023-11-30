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"سعود الطبية" تكشف مراحل وجوب فحص العين

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فحص العين
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كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم العيون، عن مراحل وجوب فحص العين.

مراحل وجوب فحص العيناضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه يجب الحفاظ على العين وأن هناك مرحلة يجب فيها إجراء عملية فحص للعين، وذلك من خلال:
1 – الأطفال من سن 3 أعوام وأصغر.
2 – الأطفال في سن المدرسة والمراهقون" كل من "1 – 2" سنة.
3 – الأطفال من عمر 3 أعوام، وأصغر، كل من "1/ 2"سنة.
4 – خلال 20 لـ 40 عامًا/ كل من "5/10"سنوات.
5 – بين عمري من 50 لـ 60 عامًا، كل "2/4" سنوات.
6 – بين عمر 55 لـ 64، كل من 1/3" سنوات.
7 – بعد عمر 65 سنة، كل من "1/2" سنة.

"سعود الطبية" تعدد أسباب نزيف العين

كما أكدت مدينة الملك سعود الطبية أن نزيف العين هو نزيف الدم داخل الحجرة الأمامية للعين وليس من الجفن المحيط بالعين أو الوجه.
 وبينت أن المدينة أن من أسباب نزيف العين إصابات العين والأورام المؤثرة فيها وتشوهات الأوعية الدموية للعين وتهيج والتهاب قزحية العين وارتفاع ضغط الدم والعقاقير الدوائية التي تؤثر في تخثر الدم ودخول الأجسام الغريبة أو الشظايا للعين.

أعراض نزيف العين

 وأشارت إلى أن هناك أعراضًا لنزيف العين ومنها ظهور بقع الدم بشكل واضح على البياض وتجمع الدم داخل الجزء الأمامي للعين يصاحبها عدم وضوح الرؤية وحساسية ضد الضوء في بعض الأحيان، محذرة من المضاعفات وأبرزها فقدان البصر والعمى وضعف البصر وفقدان العين.
 ونصحت بعلاج نزيف العين والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم وعلاج الالتهابات وإيقاف الأدوية المميعة للدم بعد استشارة الطبيب، وعلاج الأورام واستئصال الأجسام الغريبة أو الشظايا جراحيًا.


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