"سعود الطبية" تعلن عن 5 خطوات للحماية من الالتهاب الرئوي

أ أ
أكدت مدينة الملك سعود
الطبية على أن من أهم الأمور التي تساعد على الوقاية من الالتهاب الرئوي 5 خطوات أساسية
لابد من الالتزام بها لتجنب هذا المرض الخطير.
1ـ امتنع عن التدخين
طرق الوقاية:
2ـ مارس الرياضة بانتظام
3ـ اتبع نظاما غذائيا صحيا
4ـ اغسل يديك باستمرار
5ـ احصل على ساعات نوم كافية
علامات وأعراض
الالتهاب الرئوي:1ـ ألمًا في الصدر عند
التنفس أو السعال
2ـ التشوش الذهني أو التغييرات في الوعي العقلي (في البالغين من عمر 65 وأكبر)
3ـ السعال، والذي قد ينتج عنه البلغم
4ـ الإرهاق
5ـ الحمى، والتعرق ونفضان الارتجاف
6ـ درجة حرارة جسم أقل من الطبيعية (في البالغين الأكبر من 65 عامًا والأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف)
7ـ غثيانًا أو قيئًا أو إسهالاً
8ـ ضيق النفس