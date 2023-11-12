"سعود الطبية" تعلن عن 5 خطوات للحماية من الالتهاب الرئوي

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية على أن من أهم الأمور التي تساعد على الوقاية من الالتهاب الرئوي 5 خطوات أساسية لابد من الالتزام بها لتجنب هذا المرض الخطير. اضافة اعلان





طرق الوقاية:



علامات وأعراض الالتهاب الرئوي:



علامات حديثي الولادة والرضع



متى تزور الطبيب؟



1ـ امتنع عن التدخين2ـ مارس الرياضة بانتظام3ـ اتبع نظاما غذائيا صحيا4ـ اغسل يديك باستمرار5ـ احصل على ساعات نوم كافية1ـ ألمًا في الصدر عند التنفس أو السعال2ـ التشوش الذهني أو التغييرات في الوعي العقلي (في البالغين من عمر 65 وأكبر)3ـ السعال، والذي قد ينتج عنه البلغم4ـ الإرهاق5ـ الحمى، والتعرق ونفضان الارتجاف6ـ درجة حرارة جسم أقل من الطبيعية (في البالغين الأكبر من 65 عامًا والأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف)7ـ غثيانًا أو قيئًا أو إسهالاً8ـ ضيق النفسقد لا تظهر أي علامات للعدوي على حديثي الولادة والرضّع، أو قد يتقيؤون أو يعانون الحمى والسعال، أو يصيبهم التململ أو التعب وفقدان الطاقة، ويواجهون صعوبة في التنفس والأكل.قم بزيارة الطبيب إذا كنت تعاني صعوبة في التنفس، أو ألمًا بالصدر، أو حمى مستمرة تصل إلى 102 درجة فهرنهايت (39 درجة مئوية) أو أعلى، أو السعال المستمر، خاصةً إذا كنت تصدر سعالاً صديديًا.