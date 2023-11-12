الأحد، 28 ربيع الثاني 1445 ، 12 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"سعود الطبية" تعلن عن 5 خطوات للحماية من الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي
الالتهاب الرئوي
أ أ

أكدت مدينة الملك سعود الطبية على أن من أهم الأمور التي تساعد على الوقاية من الالتهاب الرئوي 5 خطوات أساسية لابد من الالتزام بها لتجنب هذا المرض الخطير.اضافة اعلان


طرق الوقاية:

1ـ امتنع عن التدخين
2ـ مارس الرياضة بانتظام
3ـ اتبع نظاما غذائيا صحيا
4ـ اغسل يديك باستمرار
5ـ احصل على ساعات نوم كافية

علامات وأعراض الالتهاب الرئوي:

1ـ ألمًا في الصدر عند التنفس أو السعال
2ـ التشوش الذهني أو التغييرات في الوعي العقلي (في البالغين من عمر 65 وأكبر)
3ـ السعال، والذي قد ينتج عنه البلغم
4ـ الإرهاق
5ـ الحمى، والتعرق ونفضان الارتجاف
6ـ درجة حرارة جسم أقل من الطبيعية (في البالغين الأكبر من 65 عامًا والأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف)
7ـ غثيانًا أو قيئًا أو إسهالاً
8ـ ضيق النفس

علامات حديثي الولادة والرضع

قد لا تظهر أي علامات للعدوي على حديثي الولادة والرضّع، أو قد يتقيؤون أو يعانون الحمى والسعال، أو يصيبهم التململ أو التعب وفقدان الطاقة، ويواجهون صعوبة في التنفس والأكل.

متى تزور الطبيب؟

قم بزيارة الطبيب إذا كنت تعاني صعوبة في التنفس، أو ألمًا بالصدر، أو حمى مستمرة تصل إلى 102 درجة فهرنهايت (39 درجة مئوية) أو أعلى، أو السعال المستمر، خاصةً إذا كنت تصدر سعالاً صديديًا.

اقرأ أيضا

فنجان القهوة
2:30 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

لماذا قد تشعرك القهوة بالتعب؟ 3 أسباب تعرف عليها

الصداع
11:15 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

7 أسباب للمعاناة من الصداع الصباحي.. تعرف على أخطرها

وجبات غذائية
11:14 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

أخطاء غذائية تزيد من فرص الإصابة بالسرطان

الأشعة المقطعية
2:35 ص الأحد، 12 نوفمبر 2023

دراسة تحذر من خطورة الأشعة المقطعية على الشباب.. تسبب مرضاً خطيراً

اقرأ أيضا

قد تشعر بها كثيرا .. أعراض مرحلة ما قبل الإصابة بـ "السكري"

استشاري يكشف معلومة مهمة لمرضى الضغط عند قياسه

لأول مرة عالميا.. إجراء زراعة عين كاملة

دراسة: ساعات العمل المرنة تجعل القلب أصغر بـ 10 سنوات

11 إشارة يطلقها الجسم لافتقاده العناصر الغذائية اللازمة.. تعرف عليها

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

المضادات الحيوية 4:04 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

دراسة: المضادات الحيوية ليست فعالة لعلاج الأطفال من هذه الأمراض

اقرأ أيضا

المشي
4:57 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

دقيقة واحدة فقط يوميًا تحميك من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية

هيئة الغذاء
4:42 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

هيئة "الغذاء والدواء" تنظم حملة لخفض المخاطر الصيدلانية

حقن الانسولين
3:31 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

صحي القصيم يحدد أماكن تناول حقن الأنسولين ويقدم هذه النصيحة

زراعة عين كاملة
11:58 ص الجمعة، 10 نوفمبر 2023

بشرى لمن يعانون مشاكل الإبصار.. لأول مرة إنجاز طبي لزراعة عين كاملة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية
3:23 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

أخبار السعودية
2:16 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. تنبيه عاجل من الضمان لهؤلاء ومفاجآت في مداهمات "الغذاء والدواء"

الاختبارات1
1:20 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من "التعليم" بخصوص اختبارات الطلاب

فهد الجلاجل وزير الصحة
1:17 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

وزير الصحة: الطفل مستقبل الدولة ويجب الاهتمام به

الضمان الاجتماعي المطور
1:05 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. إعفاء المطلقة التي لديها أبناء من هذا الشرط

راجحي
12:32 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

وزير الموارد البشرية: الإنترنت أحدث فراغًا تربويًا بين الآباء والأبناء في الأسرة