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سعود الطبية تحذر: 5 عوامل ترفع مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
سعود الطبية
أ أ
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حذرت مدينة الملك سعود الطبية - عضو تجمع الرياض الصحي الأول-، من خمسة عوامل ترفع مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

ما هو سرطان الثدي؟
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وأوضحت سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن سرطان الثدي هو عبارة عن كتلة سرطانية تنتج بسبب تغير في نمو الخلايا المكونة لأنسجة الثدي وزيادة عددها بشكل غير طبيعي مما يؤديإلى حدوث ورم في الثدي.

من يصاب بسرطان الثدي؟

• النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، أما الرجال فنسبة إصابتهم نادرة جدًا.

عوامل الإصابة بسرطان الثدي

- العمر
- شرب الكحول
- التدخين
- الوزن الزائد
- التاريخ العائلي
- تناول حبوب منع الحمل
- العلاج ببدائل الهرمونات لفترات طويلة

وأشارت سعود الطبية، إلى أن للعمر دور في الإصابة بسرطان الثدي حيث تصبح النساء أكثر عرضة للإصابة به من عمر 40 سنة فما أكثر ويتطلب منهن الفحص بالمؤشرات كل عامين، ويستثنى من ذلك بعض الحالات للنساء الأصغر سنًا في عمر الثلاثين اللذين لديهم تاريخ عائلي بالمرض او تعرضوا لمعالجة إشعاعية بشكل عام في عمر صغير.


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