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"سعود الطبية" تجري أول فحص بالأشعة الصوتية لكلى ومثانة طفل

فحص بالأشعة الصوتية
مدينة الملك سعود الطبية
أ أ
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نجح فريق طبي بقسم أشعة الأطفال في إدارة التصوير الطبي بمدينة الملك سعود الطبية من عمل أول فحص أشعة صوتية للكلى والمثانة.اضافة اعلان
وتم إجراء الاشعة باستخدام صبغة الفقاعات الدقيقة لتشخيص حالات الارتجاع البولي لطفل يبلغ من العمر 6 أشهر يعاني من توسع في حوض الكلية.


الحماية من الأشعة السينية

 وأوضحت المدينة أن هذا الفحص يتميز بعدم تعريض المريض وذويه والطاقم الطبي للأشعة السينية والتناظرية.
ويسهل هذا النوع ن الفحوص على ذوي المريض إمكانية حضور مثل هذا النوع من الفحوصات دون الحاجة إلى ارتداء واقي الأشعة مما ينعكس على تحسين تجربة المريض وذويه
ويعد هذا الإجراء الطبي أكثر أمانًا ودقة من الفحوصات المعتادة لتشخيص الحالات المرضية المماثلة.


التميز محليا وإقليميا

 ويؤكد أن المدينة الطبية تعد الأولى في عمل هذا النوع من الفحوصات على مستوى المملكة ومن الأوائل على مستوى الشرق الأوسط.
تُعد مدينة الملك سعود الطبية، أحد أبرز وأهم مستشفيات وزارة الصحة في مدينة الرياض في المملكة، حيث صُنفت ضمن أفضل 5 منشآت في القطاع الصحي في المملكة.


المركز 88 عالمياً بشهادة براند فاينانس

وجاءت في الترتيب الثالث محليًا، وفي المركز 88 من ضمن 250 مركزًا على مستوى العالم، وذلك وفقًا لتقرير براند فاينانس لأفضل مؤسسات الرعاية الصحية عالميًا لعام 2023 م.
يبلغ إجمالي مساحة المدينة حوالي 127,000 م²، وتتضمن أكثر من 1400 سرير وحوالي 8 آلاف موظف، وتتميز بالتعامل المتميز والسريع مع حالات طوارئ.

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