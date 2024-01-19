سر عصبية مرضى كورونا.. الفيروس يختطف هرمونات السعادة!

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إذا وجدت نفسك أكثر عصبية أو تشعر بالحزن بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فقد يكون هناك سبب بيولوجي.

وأظهرت دراسة أن الفيروس يمكن أن يصيب خلايا الدماغ المسؤولة عن المزاج والتوتر والحركة، مما قد يمنعها من العمل بشكل صحيح. اضافة اعلان





إنتاج الدوبامين



الخلايا العصبية الدوبامين هي التي أصيبت بالفيروس فقط



الشيخوخة البيولوجية



3 أدوية تحمي من إصابة كوفيد لخلايا الدوبامين العصبية



وكشفت التجارب المعملية باستخدام الخلايا البشرية، أن كوفيد يدمر إنتاج الدوبامين، مما يؤدي إلى تدهور الخلايا إلى درجة أنها لا تستطيع النمو والانقسام.والدوبامين - هرمون السعادة - مسؤول أيضًا عن النوم والتركيز وتعلم الحركة والذاكرة، لذا فإن هذا الاستنتاج قد يفسر سبب تسبب كوفيد في أعراض مثل ضبابية الدماغ والكآبة، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل".واستخدم فريق من كلية الطب وايل كورنيل وجامعة كولومبيا ومركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان، الخلايا الجذعية البشرية لتوليد أنواع متعددة من الخلايا الموجودة في جسم الإنسان لمعرفة كيفية تأثير فيروس كوفيد على كل منها.واستخدم الباحثون الخلايا المزروعة في المختبر، وأكدوا نتائجهم من خلال عينات تشريح الجثث من الأشخاص المصابين بكوفيد.وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "الخلية الجذعية"، أن الخلايا العصبية الدوبامين هي فقط التي أصيبت بفيروس سارس – كوفيد – 2، مما تسبب في توقفها عن العمل وإرسال إشارات كيميائية تسبب الالتهاب.وقال الباحثون إن نتائج دراستهم كانت غير متوقعة حيث شرعوا في البداية في اكتشاف كيفية تأثير كوفيد على خلايا متعددة، لكنهم وجدوا هذا التأثير فقط على الخلايا العصبية الدوبامين.وقال كبير الباحثين، الدكتور شويبنج تشين من كلية طب وايل كورنيل: "بدأ هذا المشروع في التحقيق في كيفية استجابة أنواع مختلفة من الخلايا في الأعضاء المختلفة لعدوى سارس – كوفيد 2. قمنا باختبار خلايا الرئة، وخلايا القلب، وخلايا بيتا البنكرياسية، ولكن مسار الشيخوخة يتم تنشيطه فقط في الخلايا العصبية الدوبامين".وأضاف: "كانت هذه نتيجة غير متوقعة على الإطلاق".والشيخوخة، أو الشيخوخة البيولوجية، هي التدهور التدريجي لوظيفة الكائنات الحية. وتؤدي إلى عدم قدرة الخلايا السليمة على النمو والانقسام.والتجاعيد وتدهور البصر وفقدان السمع مع تقدم العمر كلها أمثلة على الشيخوخة الطبيعية. وتؤدي العملية أيضًا إلى تلف الخلايا الجذعية والالتهاب المزمن.ووفقًا للدكتور تشين، فإن "معدل الإصابة بخلايا الدوبامين العصبية ليس مرتفعًا مثل خلايا الرئة، الهدف الرئيسي للفيروس، ولكن حتى مجموعة صغيرة من الخلايا المصابة يمكن أن يكون لها تأثير شديد".ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تسلط الضوء على الأعراض العصبية التي يعاني منها الأشخاص الذين يعانون من تجربة كوفيد الطويلة.ووجدت الدراسة أن ما يقرب من خمسة بالمئة من الخلايا العصبية الدوبامين يمكن أن تصاب بفيروس كوفيد، مما يؤدي إلى الشيخوخة والالتهاب.ومع ذلك، وجد الفريق أيضًا أن ثلاثة أدوية - الريلوزول والميتفورمين والإيماتينيب - يمكن أن تحمي من فيروس كوفيد من إصابة خلايا الدوبامين العصبية.وريلوزول هو دواء يستخدم لعلاج مرض لو جيريج. ويمكن استخدام الميتفورمين لعلاج مرض السكري، ويستخدم إيماتينوب لعلاج سرطان الدم وأنواع أخرى من السرطان.وقال الباحثون، إن إجراء المزيد من الأبحاث حول هذه الأدوية، والتي تمت الموافقة عليها جميعًا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد يؤدي إلى طريقة لمنع هجوم كوفيد على الدماغ.وشدد الباحثون على أنه في حين أن معظم الناس قد يتعرضون لكوفيد، إلا أنهم ليسوا جميعًا عرضة لتلف الخلايا العصبية الدوبامين، موضحين أن هناك عدد من العوامل المرتبطة بالمخاطر العصبية، بما فيها الوراثة وشدة المرض.ويوصون بإجراء دراسات سكانية أكبر لاستكشاف هذه المشكلة بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن شيخوخة الخلايا العصبية الدوبامين هي السمة المميزة لمرض باركنسون، يوصي الباحثون بمراقبة الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد الطويل الأمد لزيادة خطر الإصابة بالأعراض المرتبطة بمرض باركنسون.