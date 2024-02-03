سحب عقار أمريكي لعلاج الزهايمر من الأسواق.. التفاصيل

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أعلنت سركة "بايوجن" الأمريكية المصنعة لدواء مثير للجدل ضد مرض الزهايمر، سحب الدواء من الاسواق، بعدما قيل عنه أنه أول علاج لهذه الحالة العصبية التنكسية. اضافة اعلان





سحب عقار لعلاج الزهايمر من الأسواق



"اف دي ايه" خالفت نصيحة لجنة الخبراء ووافقت على العقار



أعضاء اللجنة قدموا استقالتهم اعتراضا على الموافقة



الشركة المنتجة تدعي سجب الدواء لدعم بديل له



وكانت إدارة الأغذية والعقاقير "اف دي ايه" أجازت في يونيو 2021 هذا الدواء المسمى "أدوهيلم"، من خلال إجراءات مسرّعة، وفقا لـ "الرياض".وأثار قرارها جدلا بين الأوساط العلمية والطبية لأنها خالفت نصيحة لجنة من الخبراء أكدت أنّ العلاج لم يثبت فعاليته بشكل كافٍ خلال التجارب السريرية.وتقدم عدد كبير من أعضاء اللجنة باستقالاتهم احتجاجاً على قرار الإدارة الأميركية. وندد تقرير برلماني أيضاً بموافقة "مليئة بالمخالفات".وأشارت "بايوجن" إلى أنّها أوقفت إنتاج "أدوهيلم" لتخصيص مزيد من الموارد لـ "ليكيمبي"، وهو دواء جديد لمرض الزهايمر حظي بموافقة في العام الفائت من خلال إجراءات عادية.وينتمي الدواء الجديد الذي يشكل "ليكانيماب" مكوّنه النشط إلى جيل جديد من الأدوية التي تستهدف رواسب بروتين بيتا أميلويد.