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سبب غريب لإنقاص الوزن.. لا علاقة له بالنظام الغذائي

دراسات عن السمنة
السمنة المفرطة خطر على الصحة
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توصلت دراسة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد إلى أن مرضى من السمنة المفرطة يفقدون المزيد من الوزن في حال كان طبيبهم متفائلاً بشأن دروس التخسيس.اضافة اعلان
إذ أن نبرة الطبيب لا تقل أهمية عن ما يقوله، أظهرت التحليل الصوتي الذي وجد أن 83% من الأشخاص يحضرون جلسات التخسيس عندما تتم إدارتها بطريقة مرحة تتضمن الإشادة بفوائد "فرصة" فقدان الوزن.
وذلك بالمقارنة مع 50 في المئة فقط ممن قال طبيبهم إن هذا سيكون طريقًا صعبًا ولكنه "حل طبي ضروري" للوقاية من اعتلال الصحة، بحسب صحيفة "ذا صن".

نتائج إيجابية

المرضى الذين نظروا إلى الجانب المشرق فقدوا أيضًا 3.6 كجم أكثر في المتوسط.
وقالت الدكتورة شارلوت ألبوري: "يظهر هذا البحث أن الكلمات مهمة حقًا. لقد وجدنا أنه عندما قام الأطباء بتأطير المحادثة على أنها "أخبار جيدة"، كان المرضى أكثر عرضة للتسجيل وحضور المزيد من الجلسات وفقدان المزيد من الوزن".
وأضافت: "يمكن للتغييرات الطفيفة في التواصل أن تؤثر بشكل كبير على نتائج المرضى بعد عام واحد".
واستخدمت الدراسة، التي نشرت في مجلة "حوليات الطب الباطني"، بيانات صوتية وبيانات من 246 مريضًا في إنجلترا أحالهم طبيبهم العام للمساعدة في إنقاص الوزن.
ويعاني ثلثا الأشخاص في إنجلترا من زيادة الوزن، بما في ذلك حوالي 30% يعانون من السمنة المفرطة .

خلل تنظيم الشهية المزمن

وقال الخبراء في مؤتمر هذا العام، إنه ينبغي بدلاً من ذلك تسمية الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة بالمرضى الذين يعانون من "خلل تنظيم الشهية المزمن" .
وقالت الدكتورة مارجريت ستيل، من جامعة كوليدج كورك، إن الناس غالبًا ما يعانون من السمنة المفرطة لأن إشارات الدماغ لديهم مختلفة.
وأضافت: "الأمر لا يتعلق بقوة الإرادة، ولا يتعلق باتخاذ القرارات. إنه على مستوى أعمق بكثير ولا نملك السيطرة الكاملة عليه. يتم إرسال إشارات لهم باستمرار لتناول الطعام ولذلك قد يستجيبون بالإفراط في تناول الطعام".
وبينت أن "هؤلاء هم الأشخاص الذين يحتاجون للحصول على نوع من المساعدة الطبية".

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