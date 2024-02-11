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سبب طبي يكشف سر تفاقم الأمراض خلال الربيع

الأمراض المناعية
تعزيز جهاز المناعة يحميك من الأمراض
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تتفاقم العديد من الأمراض بشكل خاص في فصل الربيع، الأمر الذي تعزوه طبيبة إلى التغيرات في البيئة، وضعف مناعة الجسم بعد فصل الشتاء.اضافة اعلان

التغيرات خلال الربيع 

وقالت الطبيبة الروسية، الدكتورة جالينا شاخوفا، لصحيفة "جازيتا رو": "تتفاقم العديد من الأمراض في فصل الربيع بسبب التغيرات في البيئة وضعف المناعة بعد فصل الشتاء".
وأضافت: "ومن أكثر الأمراض انتشارا في فصل الربيع الإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية والوهن. لذلك يجب الاستعداد لاحتمال تفاقم المرض وتعزيز منظومة المناعة".

تعزيز المناعة

واقترحت تعزيز منظومة المناعة باتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني وترطيب وتهوية المكان والعناية بالنظافة الشخصية.
وأوضحت الطبيبة، أنه إذا كان الشخص يعاني من أمراض ما أو لديه ميل للإصابة بها هناك إجراءات إضافية للوقاية منها عليه اتباعها.
وشددت على أنه "من المفيد في حالة الحساسية، تجنب ملامسة مسببات الحساسية، أي الغبار وحبوب اللقاح أو وبر الحيوانات". 
أما في حالة الإنفلونزا ونزلات البرد، فتنصح بتجنب الاتصال بالمرضى والحفاظ على النظافة الكاملة، بما في ذلك استخدام المناديل المبللة التي يمكن التخلص منها عند العطس أو السعال.

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