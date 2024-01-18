سبب تساقط دموع العين في البرد.. وطريقة العلاح

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كشف خبراء في طب العيون، سبب سيلان الدموع من العين خلال فصل الشتاء.

ووفقًا للخبراء، فإن سيلان العين خلال فصل الشتاء أمر طبيعي تمامًا، ويمكن لعدد من العلاجات البسيطة التخفيف منه. اضافة اعلان





سيلان العين



فائدة الدموع



الكريمات والمرطبات



لا ضرر من سيلان العين



استخدام الدموع الاصطناعية



وكشفوا أسباب حدوث ذلك، حيث يسبب الهواء البارد جفاف الجلد، مما يؤدي إلى جفاف الأنسجة، ويتسبب في تشقق الجلد ويصبح متقشرًا.وقال الدكتور مايكل بروسكو، طبيب العيون لموقع "ديلي ميل": "يبدو الأمر غير بديهي، ولكن السبب وراء دموع أعيننا كثيرًا عندما يصبح الجو باردًا في الخارج هو أن أعيننا تجف".وهذا ما يسميه الأطباء "متلازمة العين الجافة"، وفقًا للمعهد الوطني للعيون.فعند خروج الشخص من المنزل، يقوم الهواء البارد بتجريد العين من الرطوبة، مما يعني أن القنوات الدمعية تكافح لإنتاج ما يكفي من الدموع.وبعيدًا عن وظيفة البكاء، فإن الدموع ضرورية لإبقاء العيون رطبة وناعمة وتساعد على تعزيز الرؤية الواضحة.بالإضافة إلى ذلك، تشكل الدموع غمدًا واقيًا فوق الطبقة الخارجية للعين، القرنية، للحماية من الملوثات الضارة مثل الأوساخ والغبار.وفقًا للدكتور بروسكو: "الهواء البارد جاف للغاية لدرجة أنه يمكن أن يتسبب في تبخر الطبقة المرطبة للدموع".ويؤدي هذا إلى رد فعل مبالغ فيه في العين، حيث تؤدي الإشارات المرسلة بين الأعصاب الموجودة في الجزء الخلفي من العين والدماغ إلى إنتاج الدموع الزائدة للتعويض عن الجفاف.وقال الدكتور بروسكو: "عندما يكون الجو باردًا جدًا وعاصفًا، فإن هذا المنعكس يعمل لوقت إضافي ويمكن أن يكون هناك تمزق مفرط".والكريمات والمرطبات التي يتم وضعها على منطقة العين - كما يفعل الكثيرون لتهدئة البشرة الجافة في الشتاء - يمكن أن تسبب أيضًا دموع العين.والكريمات التي تهيج الجلد الحساس حول العين يمكن أن تؤدي إلى استجابة التهابية، مما يؤدي إلى الماء. ويكون البعض أكثر عرضة لمتلازمة جفاف العين من غيرهم.وعلى سبيل المثال، قال الدكتور بروسكو إن الأشخاص الذين يعملون أمام شاشة الكمبيوتر طوال اليوم لديهم طبقة دمعية أرق أو أقل جودة فوق أعينهم لأن عيونهم متوترة للغاية.وأضاف: "سيعمل هذا على تخفيف الغشاء المسيل للدموع، بحيث عندما يخرجون من المنزل، لن يستغرق الهواء البارد الجاف وقتًا طويلاً حتى يسبب التمزق".بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمكياج والمهيجات الأخرى أن تسد الغدد الموجودة على الجفون والتي تسمى غدد ميبوميان، والتي يمكن أن تتآكل في الفيلم المسيل للدموع.وعلى الرغم من أنه أمر مزعج، إلا أن الدكتور بروسكو قال إن سيلان العين في الشتاء غير ضار بشكل عام.مع ذلك، قال الدكتور رونالد إل بينر، رئيس جمعية البصريات الأمريكية، إنه إذا استمرت الأعراض لفترات طويلة من الزمن، فمن الأفضل زيارة طبيب العيون.وأضاف: "العيون الجافة المتقدمة قد تلحق الضرر بالسطح الأمامي للعين وتضعف الرؤية، لذلك من المهم فحصها".وتقترح الدكتورة يونا رابوبورت، طبيبة العيون في مانهاتن آي، استخدام الدموع الاصطناعية الخالية من المواد الحافظة لإعادة ترطيب العين.وأوصت أيضًا بوضع كمادة دافئة على العين لبضع دقائق في كل مرة، وهذا يوفر الرطوبة والحرارة، مما يخفف من جفاف العين ويمكن أن يمنع السيلان المفرط.وقال الدكتور بروسكو: "إن ارتداء النظارات الشمسية في الخارج كحاجز لحماية العينين من البيئة القاسية يمكن أن يكون حلاً فعالاً".والبقاء رطبًا يبقي العيون رطبة ويقلل من خطر التهابها.