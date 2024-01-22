زيادة الوزن والشعور الدائم بالبرد.. علامة على مرض خفي

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كشف خبراء عن أن زيادة الوزن والشعور بالبرد طوال الوقت في الشتاء، فضلاً عن الشعور بالتعب والاكتئاب قد يكون علامة على "مرض غير مرئي". اضافة اعلان





أعراض قصور الغدة الدرقية



خطر الإصابة بأمراض القلب



أقراص بديلة للهرمونات - ليفوثيروكسين



ما هي أعراض قصور الغدة الدرقية؟



وهذه الأعراض الأربعة هي أعراض قصور الغدة الدرقية، حيث لا تنتج الغدة ما يكفي من الهرمونات، والتي يمكن علاجها عن طريق تناول أقراص هرمونية يومية.وقال متحدث باسم هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا: "أعراض قصور الغدة الدرقية غالبًا ما تكون مشابهة لأعراض الحالات الأخرى، وعادة ما تتطور ببطء، لذلك قد لا تلاحظها لسنوات".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "على سبيل المثال، إذا كنت في عمر تتوقعين فيه انقطاع الطمث، فقد تعتقدين أنك بدأت انقطاع الطمث بدلاً من وجود قصور في الغدة الدرقية".ويحدث قصور الغدة الدرقية، بسبب مهاجمة الجهاز المناعي للغدة الدرقية وإتلافها، مما يجعلها تنتج كمية أقل من هرمون الثيروكسين.ويمكن أيضًا أن يكون سببه الضرر الناجم عن علاجات سرطان الغدة الدرقية، أو فرط نشاط الغدة الدرقية.وبدون علاج، يمكن أن تزيد الحالة من خطر الإصابة بأمراض القلب، لأن انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم.ويمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية أيضًا إلى الإصابة بتضخم الغدة الدرقية —تورم في الغدة الدرقية يسبب كتلة كبيرة في الحلق.وإذا تركت الحالة دون علاج أثناء الحمل، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بتسمم الحمل، وفقر الدم لدى الأم، والعيوب الخلقية، والولادة المبكرة وأكثر من ذلك.وفي حالات نادرة، يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى حالة تهدد الحياة تسمى "غيبوبة الوذمة المخاطية".ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن الطريقة الدقيقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من مشكلة في الغدة الدرقية هي إجراء فحص دم يفحص مستويات الهرمون.ويجب مراجعة الطبيب وإجراء اختبار الغدة الدرقية لمن يعاني من التعب، وزيادة الوزن، والاكتئاب، والحساسية الباردة، وجفاف الجلد وآلام الشعر أو العضلات.ويتم إعطاء معظم المرضى أقراصًا بديلة للهرمونات يوميًا تسمى ليفوثيروكسين إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.ويقوم الأطباء بإجراء اختبارات الدم على مدى عدة أسابيع لتحديد الجرعة المناسبة من الدواء، وعادة ما يتناوله الشخص لبقية حياته، نظرًا لأن قصور الغدة الدرقية مرض مزمن.وفي حين أن الحالة لا يمكن علاجها، إلا أنه يمكن عكس علامات وأعراض قصور الغدة الدرقية تمامًا باستخدام الأدوية.تشمل الأعراض ما يلي:التعبحساسية للبردزيادة الوزنالإمساكالاكتئاببطء الحركات والأفكارآلام وضعف في العضلاتتشنجات العضلاتالجلد الجاف والمتقشرهشاشة الشعر والأظافرفقدان الرغبة الجنسيةألم وتنميل وإحساس بالوخز في اليد والأصابع (متلازمة النفق الرسغي)دورات غير منتظمة أو غزيرة .