روتين النوم يجعل الأطفال أكثر ذكاءً وسعادة!

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أظهرت دراسة، أن الالتزام الصارم بوقت النوم يجعل الأطفال أكثر ذكاءً وسعادة.

في حين أن أطفال المدارس الابتدائية الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم لديهم أدمغة أصغر وأقل تطورًا، كما كشفت عمليات المسح.

ووفقًا للباحثين بجامعة كولورادو الأمريكية، فإن الروتين العائلي هو المفتاح لحصول الأطفال على نوم جيد.

وقالوا إنه يجب على الآباء محاولة جمع العائلة معًا لتناول العشاء، والقراءة لأطفالهم ووضعهم في السرير في نفس الوقت كل ليلة.





الروتين العائلي



مشاعر أفضل ونوبات غضب أقل



وقالت مؤلفة الدراسة البروفيسور إميلي ميرز: "إن الروتين العائلي الأقل اتساقًا وعدم القدرة على التنبؤ بشكل أكبر قد يزيد من إجهاد الأطفال ويتداخل مع نومهم".وأضافت: "ارتبط النوم الأقصر بشكل كبير بانخفاض سمك بعض مناطق الدماغ وحجم أصغر من اللوزة الدماغية، وهي منطقة دماغية رئيسية لمعالجة المشاعر".وفقًا للبروفيسور ميرز، فإن خلايا الدماغ المفقودة قد تعني أن الأطفال المتعبين لديهم "قابلية أكبر للمشاعر السلبية"، بحسب صحيفة "ذا صن".وتشير إلى أن الأطفال الذين يذهبون إلى الفراش في الوقت المحدد لديهم مشاعر أكثر صحة ونوبات غضب أقل.ووجدت الدراسة أن هذه الخلايا تطور أيضًا المزيد من الأعصاب في الفص الجبهي والصدغي والجداري من الدماغ، والتي تعتبر حيوية للغة والذاكرة والحواس.ويعد النوم هو المفتاح للدماغ للتخلص من الفضلات والراحة لتحسين قدرته على استيعاب المعلومات خلال اليوم.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، فإن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 9 سنوات يجب أن يحصلوا على 10 إلى 11 ساعة من النوم كل ليلة - أي وقت النوم عند الساعة 8 مساءً إذا كانوا بحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 7 صباحًا للذهاب إلى المدرسة.واستجوب الباحثون في الدراسة، التي نشرت في مجلة "الدماغ والسلوك"، 94 أسرة لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين الخامسة والتاسعة حول حياتهم المنزلية، وشملت مسحًا لأدمغة الأطفال.ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يتبعون إجراءات غير منتظمة ينامون أقل في المتوسط، وكانت أدمغتهم أصغر.وأضاف البروفيسور ميرز: "الطفولة هي فترة حساسة في النمو حيث يمكن أن يكون للتجارب البيئية تأثيرات قوية ودائمة على الدماغ. إن تعزيز النوم الصحي قد يدعم نمو الدماغ لدى الأطفال ويغير حياتهم."