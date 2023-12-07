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روبوت طبي يجري أولى عملياته الجراحية في هذه الدولة

روبوت جراح
الروبوت الجراح
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استخدم روبوت مغناطيساً قوياً لإجراء جراحات أقل شقوقاً جسدية وأعلى كفاءة في إكمال أول إجراءاته الطبية الدولية، وهو جراحة لاستئصال المرارة، في مستشفى عام في تشيلي.اضافة اعلان

استخدام مغناطيس بالأعضاء الداخلية

وقالت شركة ليفيتا ماجنيتيكس الناشئة التي صنّعت الروبوت، إن منظومة (مارس) الجراحية في مستشفى لويس تيسني بالعاصمة التشيلية سانتياجو تسمح للجراحين بإلصاق مغناطيس صغير بالأعضاء الداخلية.
وأضافت، ويستخدمون ذراعين آليين مزودتين بمغناطيس قوي على بطن المريض لإزاحة الأعضاء الداخلية عن الطريق.

الرؤية هى كل شئ خلال الجراحة

وذكر ألبيرتو رودريجيز نافارو الطبيب ومؤسس ليفيتا ماجنيتيكس، أن المنظومة أيضاً تمنح الجرّاح سيطرة على الكاميرا التي تسمح برؤية أفضل، وهي أكثر استقراراً بكثير. والرؤية هي كل شيء خلال الجراحة.
وأضاف رودريجيز نافارو لرويترز بعد الجراحة، أنها أفضل للمريض، فشقوقها أقل وألمها أخف وتعافيها أسرع.

إجراء جراحات أكثر من حيث العدد والكفاءة

وتابع «أما للجرّاح، فهي أفضل، لأنها تسمح له بأن يكون أكفأ، وتسمح للمنظومة بإجراء جراحات أكثر يومياً».
وحصلت المنظومة على تصريح إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية في سبتمبر، وأجرت أول جراحة تجارية في مستشفى كليفلاند كلينيك بولاية أوهايو الأمريكية في أكتوبر.

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