ركوب الدراجة بدلاً من القهوة الإسبريسو.. 20 دقيقة فقط تصنع الفارق!

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أظهرت دراسة، أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 20 دقيقة فقط يمكن أن يساعد في تعزيز عقلك إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم. اضافة اعلان

وأجرى فريق بقيادة باحثين في جامعة بورتسموث تجربتين شملت 12 شخصًا في كل منهما.

وفي البداية، سُمح للمشاركين بالنوم لمدة خمس ساعات فقط في الليلة على مدى ثلاثة أيام. وكل صباح، تم تكليفهم بسبع مهام لأدا\ها أثناء الراحة، ثم طلب منهم تكرار المهام بعد 20 دقيقة من ركوب الدراجات متوسطة الشدة.

وأظهرت الدراسة أن أداء كل شخص في المهام تحسن بعد ممارسة الرياضة على الدراجات.





تحسن الأداء بفضل ممارسة رياضة



النوم للحفاظ على نمط حياة صحي



ممارسة النشاط اليومي



وكشف التحليل أن قلة النوم أثرت على كل شخص بشكل مختلف، ربما لأن بعض الناس قد يكونون أكثر مرونة في مواجهة التعب. لكن تحسن أداء الجميع في المهام بعد التمرن على الدراجات.وفي التجربة الثانية، قضى المشاركون ليلة كاملة دون نوم ثم تم وضعهم في بيئة تعاني من نقص الأكسجين، وخضعوا لنفس الاختبارات، وعلى الرغم من تلك الظروف، إلا أنهم تحسنوا من أدائهم بعد التمرين.وكتب الباحثون في مجلة "علم وظائف الأعضاء والسلوك": "لقد أثبتنا أن ركوب الدراجات المعتدلة الشدة لمدة 20 دقيقة يحسن الوظائف التنفيذية بعد ثلاث ليال من الحرمان الجزئي من النوم وليلة واحدة من الحرمان التام من النوم، بغض النظر عن حالة نقص الأكسجين".ورأى الباحثون، أن التمارين الرياضية يمكن أن تؤثر على إطلاق الهرمونات المنظمة للدماغ ومعدل توصيل الدم إلى الدماغ. وأضافوا أنها يمكن أن يعزز أيضًا الإثارة والتحفيز، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وقال المؤلف المشارك الدكتور توماس ويليامز: "إحدى الفرضيات المحتملة حول سبب تحسين التمارين الرياضية للأداء المعرفي ترتبط بزيادة تدفق الدم والأكسجين في المخ".وأضاف: "ومع ذلك، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه حتى عند ممارسة التمارين في بيئة ذات مستويات منخفضة من الأكسجين، كان المشاركون لا يزالون قادرين على أداء المهام المعرفية بشكل أفضل مما كانوا عليه عندما كانوا في نفس الظروف".ويعد النوم أمرًا أساسيًا للحفاظ على نمط حياة صحي، ويوصى بالنوم لفترة تتراوح ما بين سبع إلى تسع ساعات في الليلة. ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن 40 في المئة من سكان العالم لا يحصلون على ما يكفي.وعلى المدى القصير، يمكن لقلة النوم أن تقلل من الأداء المعرفي الذي يمكن أن يؤثر على مدى الانتباه والحكم والحالة العاطفية. ومع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والاكتئاب.وينصح الأطباء، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 64 عامًا بأن يحاولوا ممارسة النشاط اليومي، ويشمل ما يلي:ما لا يقل عن 150 دقيقة من الأنشطة الهوائية المعتدلة مثل ركوب الدراجات أو المشي السريع كل أسبوعتمارين القوة في يومين أو أكثر في الأسبوع والتي تعمل على تمرين جميع العضلات الرئيسية (الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والكتفين والذراعين)أو: 75 دقيقة من الأنشطة الهوائية القوية مثل الجري أو لعب التنس الفردي كل أسبوعوتمارين القوة في يومين أو أكثر في الأسبوع والتي تعمل على تمرين جميع العضلات الرئيسية (الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والكتفين والذراعين)أو: مزيج من الأنشطة الهوائية المعتدلة والقوية كل أسبوع - على سبيل المثال، الجري لمدة 2 × 30 دقيقة بالإضافة إلى 30 دقيقة من المشي السريع يعادل 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدلوتمارين القوة في يومين أو أكثر في الأسبوع والتي تعمل على تمرين جميع العضلات الرئيسية (الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والكتفين والذراعين)