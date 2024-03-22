رغم فوائده المذهلة.. تحذير طبي من النظام الغذائي المحاكي للصيام

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يعد تغيير النظام الغذائي أحد الطرق الشائعة لإنقاص الوزن، عن طريق تقييد عدد السعرات الحرارية، وخاصة عند دمجه مع خيارات نمط الحياة الصحية الأخرى مثل ممارسة التمارين الرياضية.

وإحدى خطط النظام الغذائي الحديثة التي أثارت بعض الضجة هي النظام الغذائي الذي يحاكي الصيام (FMD)، الذي يتضمن فوائد لا تقتصر على تنحيف الجسم، بل يعد أيضًا بطول العمر وتحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات.





النظام الغذائي المحاكي للصيام



تقليل العمر البيولوجي



ما يجب تناوله خلال فترة الخمسة أيام



نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية



مخاطر اتباع نظام غذائي "قاس"



ويتضمن النظام الغذائي، الذي ابتكره البروفيسور فالتر لونجو، عالم الشيخوخة الحيوية ومدير معهد طول العمر بجامعة جنوب كاليفورنيا، الالتزام بنظام غذائي مقيد السعرات الحرارية لمدة خمسة أيام من أصل 30.ويتراوح النظام الغذائي من 1100 سعرة حرارية في اليوم الأول إلى 800 سعرة حرارية في اليوم التالي إلى الخامس، ويتكون من أطعمة نباتية منخفضة السكر ومنخفضة البروتين وتحتوي على مركب من العناصر الغذائية المدعومة بالأبحاث.وأظهرت نتائج دراسة أجريت على 100 مشارك اتبعوا النظام لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر أن خلاياهم وأجهزتهم المناعية تعمل بطريقة أكثر شبابًا.وكشف تحليل عينات الدم عن عكس عمرهم البيولوجي بمقدار عامين ونصف.وقال البروفيسور فالتر: "أعرف من خلال إكمال عدد من التجارب السريرية أو المساعدة في إكمالها أن الدورات السنوية المتعددة لمتبعي النظام الغذائي ((FMD) يمكن أن يكون لها مجموعة من التأثيرات المفيدة للغاية على عوامل الخطر للشيخوخة والأمراض.وأضاف: "يمكن أن يكون النظام وسيلة ممتازة للتحكم في الوزن، خاصة أنه لا يتطلب تغييرات غير مرغوب فيها في النظام الغذائي اليومي، ويمكن إجراؤه عندما يكون الشخص مستعدًا للقيام بذلك".لكن خبراء طالبوا بتوخي الحذر بشأن ما يجب تناوله خلال فترة الخمسة أيام.وقالت الدكتورة كاثرين باسفورد، التي تصف الدواء خصوصًا من طريق "أيدا أونلاين دكتور"، لصحيفة "إكسبريس": "يتضمن النظام الغذائي الذي يحاكي الصيام انخفاضًا كبيرًا في السعرات الحرارية على مدى خمسة أيام، مما يساعد على إحداث حالة تشبه الصيام".وأضافت: "يهاجم الصيام دهون البطن دون التخلص من العضلات الخالية من الدهون، لذلك يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملحوظة عند القيام به باعتدال".وتابعت: "ومع ذلك، فإن النظام الغذائي يتطلب منك تقليل تناول الطعام، وخاصة البروتينات والكربوهيدرات. يمكن أن يسبب نقص البروتين والكربوهيدرات أعراضًا مثل مشاكل الجلد والشعر، وضعف جهاز المناعة، وانخفاض مستويات السكر في الدم.وأشارت إلى أن "هذا يعني أن أولئك الذين يتبعون النظام الغذائي يحتاجون إلى التأكد من أنهم لا يزالون يتلقون العناصر الغذائية الأساسية ومراقبة الأطعمة التي يضعونها في أجسامهم".وشددت خبيرة التغذية على أن "ما تفعله في الأيام الأخرى من كل شهر له نفس القدر من الأهمية، للحفاظ على أي فوائد صحية أو فقدان الوزن، تحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أيضًا".ووفقًا لها، "من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أنه إذا اخترت بدء نظام غذائي جديد، وخاصة مثل النظام الغذائي السريع الذي يقلل بشكل كبير من السعرات الحرارية، فيجب عليك دائمًا استشارة أخصائي الرعاية الصحية ومراقبة أي آثار ضارة".وتابعت: "يتضمن النظام الغذائي الذي يحاكي الصيام انخفاضًا كبيرًا في تناول السعرات الحرارية، ويجب على الأفراد الذين يعانون من حالات صحية كامنة مثل مرض السكري توخي الحذر عند بدء أنظمة غذائية جديدة".وذكرت أن "أولئك الذين يتبعون هذا النظام الغذائي يقيدون تناولهم للبروتينات والكربوهيدرات، مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على عملية التمثيل الغذائي وزيادة نقص التغذية".وقالت: "في حين أظهرت بعض التجارب السريرية نتائج إيجابية من النظام الغذائي، فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن كل فرد يتفاعل بشكل مختلف مع التغيرات المفاجئة في نظامه الغذائي".كما حذرت المدربة الشخصية ومدربة التغذية الرياضية، ألانا كيت ديريك ، من بعض مخاطر اتباع نظام غذائي "قاس".قالت: "هذا هو رأيي: أي نظام غذائي يقيد السعرات الحرارية بشدة سيؤدي إلى فقدان بعض الوزن، بما في ذلك حول منطقة الوسط. لكن المفتاح هو الاستدامة".وأضافت: "غالبًا ما تؤدي الأنظمة الغذائية القاسية إلى زيادة الوزن مرة أخرى بمجرد استئناف الأكل الطبيعي. مما قرأته، تم تصميم نظام لونجو الغذائي بحيث يتم اتباعه لمدة خمسة أيام فقط في الشهر، وهو ما قد يكون أكثر قابلية للتنفيذ من التقييد المستمر".وأكدت أن "التركيز على الأطعمة النباتية الكاملة يعد إضافة كبيرة في كتابي. ولكن كما هو الحال مع أي نظام غذائي جديد، أوصي بمراجعة طبيبك أولاً، خاصة إذا كنت تعاني من حالات صحية كامنة".