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رغم فوائده العديدة .. هؤلاء ممنوعون من استخدام الفازلين للبشرة

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الفازلين
أ أ
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يؤثر الهواء البارد والرياح ومستويات الرطوبة  المنخفضة خلال موسم الرطوبة على البشرة ما يجعلها جافة وباهتة ومتقشرة. 

الزيوت المعدنية:اضافة اعلان


ويلجأ البعض إلى الفازلين وهو مزيج من الزيوت المعدنية والشموع المستخدمة كمرهم أو مواد تشحيم وذلك في محاولة للتخلص من تلك الرطوبة العالية في البشرة.

وعلى الرغم من أن له فوائد عديدة لصحة الجلد، إلا أن الدكتورة مونيكا شاهار رئيسة أطباء الأمراض الجلدية مديرة قسم البشرة في نيودلهي تحذر من آثاره الجانبية.

وأوضحت أنه يجب على المرء تجنب استخدامه إذا كانت بشرته أكثر حساسية وعرضة للحساسية مع المنتجات المشتقة من البترول. علاوة على ذلك، احذر من التهيج وردود الفعل السلبية عند استخدام منتج جديد.

تنظيف البشرة:


وأضافت: "تأكد من تنظيف البشرة بشكل صحيح قبل تطبيقه لتقليل خطر ظهور البثور وحب الشباب"، مؤكدة أنه يمكن أن يتعرض الأشخاص أيضًا للعدوى البكتيرية أو الفطرية في حالة وضع الفازلين على الجلد الذي لم يتح له الوقت ليجف أو كان غير نظيف.

ونصحت بمراجعة طبيب الأمراض الجلدية قبل استخدام الفازلين حول منطقة الأنف، خاصة عند الأطفال لأن استنشاق الزيوت المعدنية قد يؤدي إلى الالتهاب الرئوي التنفسي.

وتابعت أن الجلد الجاف يمكن أن يتقشر ويسبب الحكة والتشقق وحتى النزيف. وبما أن المراهم أكثر فعالية وأقل تهيجًا من المستحضرات، فكر في استخدام الفازلين على الجلد الجاف.


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