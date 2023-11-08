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رغم فوائدها وتقويتها للمناعة.. هذه الأطعمة ضارة بصحة 4 فئات

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أطعمة حريفة
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أكد مركز التغذية بولاية بادن فورتمبيرج الألمانية أن الأطعمة الحريفة، مثل الفلفل الحار والزنجبيل والخردل، تتمتع بفوائد صحية متعددة وتقوي المناعة.
وتعمل الأطعمة الحريفة على تحفيز إفراز اللعاب وعصارة المعدة وتنشيط حركة المعدة والأمعاء، مما يساعد على تنشيط عملية الهضم، ورغم فوائدها إلا أنه تضر بصحة بعض الفئات.اضافة اعلان

تحذير لبعض الفئات


من ناحية أخرى، أشار المركز إلى أن الأطعمة الحريفة لا تعد مناسبة لبعض الفئات، وهم:
- الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي 
- من يعاني من أمراض الكلى أو أمراض المثانة
- الأشخاص الذين يعانون من متاعب بالجهاز الهضمي بعد تناول الأطعمة الحريفة مثل آلام المعدة وحرقة المعدة وتهيج الأغشية المخاطية والغثيان والقيء والإسهال
- من يعاني من مشاكل ضغط الدم.

تقوية تعزيز المناعة


وأضاف المركز أن الأطعمة الحريفة تعمل على تعزيز المناعة، ومن ثم محاربة البكتيريا والفيروسات والفطريات والجراثيم. كما أنها تعمل على توسيع الأوعية الدموية، ومن ثم تحسين الدورة الدموية، الأمر الذي يعود بالفائدة على جهاز المناعة أيضاً.

هذا وتساعد الأطعمة الحريفة على مواجهة نزلات البرد، حيث إنها تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات وتساعد على إذابة المخاط، وتساعد أيضاً على علاج انسداد الأنف.

وتعمل الأطعمة الحريفة أيضاً على تحفيز أيض الطاقة، مما يساعد على حرق السعرات الحرارية، كما تعمل الأطعمة الحريفة على تحفيز إفراز العرق، مما يساعد على تبريد الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد الأطعمة الحريفة الجسم على إفراز هرمون "الإندورفين"، ومن ثم تحسين الحالة المزاجية.


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