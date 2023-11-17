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رغم فوائدها.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول المكملات الغذائية

المكملات الغذائية
المكملات
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يؤكد الأطباء، أن المكملات الغذائية رغم أهميتها وفوائدها على الصحة، إلا أن الإفراط في تناولها يتسبب في أضرار صحية خطيرة.

ما هي المكملات الغذائية؟اضافة اعلان


المكملات الغذائية هي أنواع من الأدوية التي تعمل على إمداد الجسم بما ينقصه من عناصر ومعادن عندما لا تعمل الأطعمة على تزويد الجسم بما يحتاجه، وتأتى غالبًا في أشكال متنوعة، بما في ذلك الأقراص والكبسولات والعلكة والمساحيق بالإضافة إلى المشروبات وألواح الطاقة.

أضرار صحية خطيرة


ورغم أهميتها فإن الإفراط في تناولها قد يكون له آثار جانبية خطيرة على الصحة ما لم يصف الطبيب المعالج الجرعات اللازمة.

الجرعات العالية من المكملات الغذائية غالبًا ما تعرض الشخص لآثار جانبية، مثلا الكثير من فيتامين أ يمكن أن يسبب الصداع وتلف الكبد، ويقلل من قوة العظام، ويسبب تشوهات خلقية، والحديد الزائد يسبب الغثيان والقيء وقد يؤدي إلى تلف الكبد والأعضاء الأخرى.

وتشمل المكملات الغذائية الشائعة ما يلي:


- فيتامين د:
يلعب هذا الفيتامين الأساسي دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة العظام، فهو يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم، وهو أحد اللبنات الأساسية لعظام قوية.

- فيتامين ج:
فيتامين ج مفيد لمناعتك وبشرتك، عندما يتعلق الأمر بمكملات فيتامين سي، فإن الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي للبالغين تبلغ حوالي 75-90 ملليجرام للنساء والرجال.

- فيتامين ب12:
فيتامين ب12 مهم لصحة الأعصاب والعديد من وظائف الجسم الأخرى، يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة إلى مشاكل عصبية.
ونظرًا لأن فيتامين ب 12 يوجد غالبًا في المنتجات الحيوانية، فقد يكون النباتيون معرضين لخطر نقص فيتامين ب 12 وقد يحتاجون إلى مكملات غذائية، يبلغ المدخول اليومي الموصى به من فيتامين ب 12 حوالي 2.4 ميكروجرام للبالغين.

- الحديد:
الحديد هو معدن يحتاجه جسمك لصنع الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم، يوصى باستخدام مكملات الحديد لأولئك الذين يعانون من نقصه، بما في ذلك النساء الحوامل والأطفال.

- الكالسيوم:
يساعد الكالسيوم في الحفاظ على صحة العظام والأسنان. بالنسبة لأولئك الذين يتناولون مكملات الكالسيوم، فإن المدخول اليومي الموصى به للبالغين يبلغ حوالي 1000-1200 ملليجرام، اعتمادًا على العمر والجنس.

- أحماض أوميجا 3 الدهنية:
 
من المعروف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تعزز صحة الدماغ والقلب، ويعتبر كبار السن والأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب هم في أمس الحاجة إلى هذه المغذيات.

 

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