رعب في بريطانيا مع تزايد حالات الإصابة بالجرب

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سجلت بريطانيا ارتفاعًا "مثيرًا للقلق" في أعداد حالات الإصابة بالجرب بين المواطنين، الأمر الذي وصفه الخبراء بأنه "كابوس مطلق". اضافة اعلان





عدوى الجرب



مخاوف صحية

معدلات الإصابة بالجرب ببريطانيا



انتشار القمل والجرب في أمريكا



مناطق ظهور الجرب بالجسم



وأفادت صحيفة "الجارديان"، أن الجرب - وهو عدوى جلدية "شديدة العدوى" تسبب حكة بسبب العث وينتشر عن طريق الاتصال المباشر بالجلد - قد ارتفع بشكل خاص في دور رعاية المسنين.كما انتشر المرض مؤخرًا بين طلاب الجامعات في جامعة سنترال سانت مارتينز للفنون في شمال لندن. بينما سجلت المناطق في شمال إنجلترا ضعف العدد المتوقع للحالات في نوفمبر.وأثار الأطباء بشكل خاص مخاوف بشأن القضاء على الجرب قبل أن ينتشر بشكل أكبر.وقال البروفيسور مابس شودري، رئيس الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية، لصحيفة "الجارديان": “إن مصدر القلق الرئيسي هو انتشار الجرب في دور الرعاية، وقاعات السكن الجامعي وغيرها من مرافق المعيشة المجتمعية”.وأضاف: "وهذا يجعل العلاج أكثر صعوبة بكثير. وإذا لم يتم علاج شخص واحد بشكل كامل، فمن الممكن أن يصاب الجميع بالعدوى مرة أخرى. ونظرًا للتحديات التي تواجه الرعاية الاجتماعية ونقص العلاج، تحتاج هيئات الصحة العامة إلى التخطيط لتفشي المرض في مرافق الرعاية".لكن المشكلات المتعلقة بالتوريد قد تجعل الأمور أكثر صعوبة، حيث كان البيرميثرين والملاثيون - المبيدات الحشرية الأساسية المستخدمة لعلاج الجرب في بريطانيا- أقل في المعروض في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.بالإضافة إلى ذلك، قد تكون المشكلة أكثر خطورة مما كان يُخشى بسبب التتبع "المحدود للغاية" لمرضى الجرب، حسبما قال أحد أطباء الأمراض الجلدية.وقال أحد الطلاب الذين شهدوا تفشي المرض في جامعة لندن لصحيفة "مترو"، "لقد كان جنونًا ... كان الناس متوترين للغاية لأنهم كانوا يجلسون في الاستوديوهات طوال اليوم دون أن يعرفوا أنهم قد يصابون بالعدوى".ووفقًا للتقرير، كان معدل الإصابة بالجرب في نوفمبر ضعف المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، حيث سجل ثلاث حالات لكل 100 ألف شخص، وفقًا لبيانات الكلية الملكية للأطباء العامين، مقارنة بـ 1.4 حالة لكل 100 ألف شخص بين عامي 2018 و19.وتم تسجيل 484 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 27 نوفمبر من قبل 500 ممارس عام في إنجلترا وويلز، مقارنة بـ 56 حالة فقط في الوقت نفسه من عام 2021، بإجمالي 94 حالة في عام 2022.أثناء الإصابة بالجرب، يحفر العث المجهري في الطبقة العليا من جلد الشخص، مما يسبب طفح جلدي وحكة ، وتزداد شدته خلال ساعات الليل.وعلى الرغم من أنه لم يتم تسجيل ارتفاع بعد في الولايات المتحدة، إلا أن بعض المناطق شهدت ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالقمل والجرب.بدأ ملجأ للمشردين في لاس فيجاس مؤخرًا في فحص الضيوف بحثًا عن الآفات وسط تحقيق أجرته منطقة جنوب نيفادا الصحية حول ارتفاع عدد الإصابة.في سبتمبر، تم إغلاق مركز شرطة شيكاغو مؤقتًا للتنظيف العميق، وفقًا لقناة NBC 5 ، بعد اكتشاف حالة هناك؛ ةتم إعطاء العلاج للشخص المصاب.وفي أوائل عام 2019، تم إغلاق مركزي إطفاء تابعين لقوات الدفاع عن نيويورك بسبب إصابة الموظفين بالعدوى.وقالت البروفيسور كاميلا هوثورن، رئيسة الكلية الملكية للأطباء العموميين، لصحيفة "الجارديان"، إنه على الرغم من أن حالات الجرب ليست خطيرة بطبيعتها، إلا أنها يمكن أن "تؤثر على نوعية حياة المريض، لذا فإن العلاج السريع مهم".وقال الدكتور تيس ماكفرسون، رئيس الجمعية البريطانية لطب الأطفال والمراهقين : "يجب علينا الحد من أي وصمة عار مرتبطة بالجرب حتى يتمكن الناس من طلب العلاج عند الحاجة".وفقًا لإدارة الصحة والصحة العقلية بنيويورك، فإن أعراض الجرب غالبًا ما تظهر في المناطق التالية:المعصمينالمرفقينالركبتينالأعضاء التناسليةبين الأصابعحول الخصربين الأردافتحت الذراعينبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تظهر المشكلات في شكل:بقع حمراءالبثوربثورخطوط قصيرة داكنة على الجلدسماكة الجلد على شكل "قشرة"، مما يدل على الإصابة الأكثر خطورة