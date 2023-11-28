"رجيم البيض".. إشادات هائلة لكن ماذا عن تأثيره الصحي؟

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يتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقترحات بخصوص فقدان الوزن كان أحدثها ما عرف بـ "رجيم البيض"، والذي يتضمن تناول البيض فقط لمدة عشرة أيام. اضافة اعلان

وأظهرت مقاطع الفيديو التي حظيت بأكثر من 124 مليون مشاهدة، متبعي النظام الغذائي الذين أشادوا به، بينما تحدث البعض الآخر عن زيادة الجوع وانخفاض الطاقة والصداع والتهيج.





البيض والشعور بالشبع



نظام غذائي فقير



وقال اختصاصي التغذية، الدكتور كاري روكستون: "هذا أحد اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي القليلة التي رأيتها مع بعض الأدلة التي تدعمها، على الرغم من أنه ليس الطعام الوحيد الذي تأكله".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "البيض - في وجبة الإفطار أو الغداء - يجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول، مما يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أقل على مدار اليوم".وربما يرجع ذلك إلى أن محتواه من البروتين الغني يحفز الهرمونات التي تتحكم في الشبع، مثل GLP-1، ويمنع الهرمونات التي تزيد الجوع، مثل الجريلين.لكنه لا يوصي بتناول البيض فقط في كل وجبة، لأن "ذلك سيؤدي إلى نظام غذائي يفتقر إلى الحديد والألياف وفيتامين سي والبوتاسيوم والكالسيوم والكربوهيدرات".ونصح: "بدلاً من ذلك، جرب بيضتين مسلوقتين على الغداء، مع سلطة البطاطس أو المكرونة المخبوزة، بالإضافة إلى الخضار".