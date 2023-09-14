ربما تكون مصابا به وأنت لا تشعر.. ماذا تعرف عن أعراض "الداء الزلاقي"؟

أحيانا يصاب البعض بحساسية ضد الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين كرد فعل غير طبيعي من جهاز المناعة.
تتسبب هذه الحساسية في مرض يسمى الداء الزلاقي، وهو مرض يصيب ما نسبته 1% من سكان الكرة الأرضية.
مرض الداء الزلاقي:
موقع "ويب طب"، نشر أعراض هذا المرض ومن أهمها:
1-فقر الدم: حيث قد يصبح الجسم عاجزًا عن امتصاص كفايته من المواد الغذائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الحديد في الدم.
2- الإمساك: إذ قد يتضرر جزء من الأمعاء بسبب المرض، فيصبح عاجزًا عن امتصاص المواد الغذائية ويمتص بدلًا منها كمية كبيرة من السوائل، تاركًا المريض مصابًا بالإمساك.
3- الاكتئاب: لا تقتصر أعراض المرض على الأعراض الجسدية، بل قد يمتد تأثيرها إلى النواحي النفسية كذلك، لتظهر على المريض أعراض، مثل: الشعور بالاكتئاب.
4- طفح جلدي مثير للحكة: إذا قد يصاب المريض بما يسمى التهاب الجلد هربسي الشكل، وهو مرض جلدي قد يتسبب بظهور بثور ودمامل وحكة مستمرة، وخاصةً في مناطق الكوعين والركبتين والمؤخرة.
5- غازات البطن: تعد الإصابة بغازات البطن مشكلة شائعة تترافق مع الداء الزلاقي، لكنها بالذات هي مشكلة قد تطرأ بسبب الإصابة بالمشكلات الآتية أيضًا:
-الإمساك.
- عسر الهضم.
- القولون العصبي.
6- الإسهال: وُجد في دراسة أن ما نسبته 79% من مرضى الداء الزلاقي يكونون مصابين بالإسهال قبل العلاج، بينما تتقلص هذه النسبة إلى 17% بعد العلاج.
7- النفخة: يعد الشعور بالنفخة أحد أعراض الداء الزلاقي الشائعة، فمن الممكن أن يتسبب المرض بإصابة الشخص بالتهابات معينة في القناة الهاضمة مؤدية إلى النفخة.