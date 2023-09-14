ربما تكون مصابا به وأنت لا تشعر.. ماذا تعرف عن أعراض "الداء الزلاقي"؟

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أحيانا يصاب البعض بحساسية ضد الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين كرد فعل غير طبيعي من جهاز المناعة.



تتسبب هذه الحساسية في مرض يسمى الداء الزلاقي، وهو مرض يصيب ما نسبته 1% من سكان الكرة الأرضية. اضافة اعلان



مرض الداء الزلاقي:



موقع "ويب طب"، نشر أعراض هذا المرض ومن أهمها:



1-فقر الدم: حيث قد يصبح الجسم عاجزًا عن امتصاص كفايته من المواد الغذائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الحديد في الدم.



2- الإمساك: إذ قد يتضرر جزء من الأمعاء بسبب المرض، فيصبح عاجزًا عن امتصاص المواد الغذائية ويمتص بدلًا منها كمية كبيرة من السوائل، تاركًا المريض مصابًا بالإمساك.



3- الاكتئاب: لا تقتصر أعراض المرض على الأعراض الجسدية، بل قد يمتد تأثيرها إلى النواحي النفسية كذلك، لتظهر على المريض أعراض، مثل: الشعور بالاكتئاب.



4- طفح جلدي مثير للحكة: إذا قد يصاب المريض بما يسمى التهاب الجلد هربسي الشكل، وهو مرض جلدي قد يتسبب بظهور بثور ودمامل وحكة مستمرة، وخاصةً في مناطق الكوعين والركبتين والمؤخرة.



5- غازات البطن: تعد الإصابة بغازات البطن مشكلة شائعة تترافق مع الداء الزلاقي، لكنها بالذات هي مشكلة قد تطرأ بسبب الإصابة بالمشكلات الآتية أيضًا:



-الإمساك.



- عسر الهضم.



- القولون العصبي.



6- الإسهال: وُجد في دراسة أن ما نسبته 79% من مرضى الداء الزلاقي يكونون مصابين بالإسهال قبل العلاج، بينما تتقلص هذه النسبة إلى 17% بعد العلاج.



7- النفخة: يعد الشعور بالنفخة أحد أعراض الداء الزلاقي الشائعة، فمن الممكن أن يتسبب المرض بإصابة الشخص بالتهابات معينة في القناة الهاضمة مؤدية إلى النفخة.