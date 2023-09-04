دولة أوروبية تخطط لحظر السجائر الإلكترونية.. تدمر الصحة وتسبب الوفاة ​

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أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أن فرنسا تخطط لحظر السجائر الإلكترونية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع وكالة رويترز.



75 ألف حالة وفاة سنوياً



وقالت بورن: "إنها قضية صحية عامة مهمة"، موضحة أن الحكومة تضع خططاً لبرنامج وطني لمكافحة استخدام التبغ الذي قالت إنه مسئول عن 75 ألف حالة وفاة سنويًا في فرنسا.



وأضافت، أن ما يسمى بأجهزة "النفخة" تولد عادات لدى الشباب يمكن أن تؤدي إلى إدمان التبغ، ومع ذلك، قال رئيس الوزراء إن الحكومة لا تخطط لزيادة الضرائب على التبغ العام المقبل بعد زيادتها هذا العام.



يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع في عام 2021 خططًا طموحة لمعالجة التبغ والكحول، وتعهد بالمزيد من المناطق الخالية من التدخين، ويهدف إلى جعل جميع الأشخاص البالغين من العمر 20 عامًا مقلعين عن التبغ بحلول عام 2030.



وفي وقت سابق، كشفت دراسة حديثة أن السجائر الإلكترونية ليست بديل صحي للتدخيل التقليدي، فهي تؤثر على خصوبة الرجل بالسلب.



تأثير السجائر الإلكترونية والعادية



وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أجرى فريق من جامعة كومهيرييت التركية تجربة على عشرات الفئران لمعرفة تأثير السجائر الإلكترونية والعادية على الخصوبة.

ولمدة ساعتين يومًا، عرض الفريق مجموعتين من الفئران من دخان السجائر أو بخار السجائر الإلكترونية بينما، تم ترك مجموعة فئران ثالثة دون تدخين.

وجد الفريق، أن الفئران المعرضة لبخار السجائر الإلكترونية انخفضت حيواناتها المنوية بـ4.4 مليون حيوان مقارنة بالعدد الطبيعي.

وانخفضت الحيوانات المنوية للفئران المعرضة لدخان السجائر العادية بـ9 ملايين حيوان منوي عن العدد الطبيعي.



السجائر الإلكترونية تدمر صحة الرجال



وأثبتت نتائج التجربة أن تأثير السجائر الإلكترونية تجاوز خفض عدد الحيوانات المنوية، إذ انخفضت أحجام الخصية لدى الفئران المعرضة لبخار السجائر الإلكترونية، بينما انخفضت أحجام الخصية أكثر لدى الفئران المعرضة للتدخين العادي.



ونبه العلماء لاحتمالية أن يكون للنيكوتين تأثير على إضعاف الخصوبة، حيث تم اكتشاف مادة الكوتينين في بول الفئران المعرضة للسجائر الإلكترونية.