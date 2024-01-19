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دواء من سم العنكبوت يحمي الإنسان من أهم أسباب الوفاة

سم العنكبوت
دواء من سم العنكبوت
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أظهرت دراسة حديثة، أن جزيء سم العنكبوت الذي يدرسه فريق من جامعة كوينزلاند، حقق معايير حاسمة ليصبح علاجًا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية التي قد يُصاب بها عدد من الأشخاصاضافة اعلان

اختراع دواء من سم العنكبوت

وقد أوضح البروفيسور المشارك ناثان بالبانت والبروفيسور جلين كينج من معهد العلوم البيولوجية الجزيئية بجامعة كوينزلاند، أن الدواء المرشح والذي يُعرف باسم «Hi1a» يحمي الخلايا من الأضرار الناجمة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقًا لـ "المصري اليوم".
ويوضح الدكتور "بالبانت" أنهم أجروا دراسة أخرى وضعت الدواء من خلال سلسلة من الاختبارات قبل السريرية المصممة لمحاكاة سيناريوهات العلاج الواقعية.

سم العنكبوت دواء وقائي للقلب

وأضاف، لقد أثبتنا أن Hi1a فعال في حماية القلب باعتباره الدواء الوحيد الوقائي للقلب الذي وصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.
وأشار إلى أن الأهم من ذلك، وجدنا أن Hi1a يتفاعل فقط مع الخلايا الموجودة في المنطقة المصابة من القلب أثناء النوبة ولا يرتبط بالمناطق الصحية في القلب، مما يقلل من فرصة حدوث آثار جانبية.

يمنع موت الخلايا الناتج عن نقص الأكسجين

وقال البروفيسور كينج: «يمكن لـ Hi1a أن يقلل الضرر الذي يلحق بالقلب والدماغ أثناء النوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق منع موت الخلايا الناجم عن نقص الأكسجين.
وأضاف، لقد قدمت دراسات الاختبار والسلامة التي أجريناها من منظمات بحثية مستقلة أدلة على أن Hi1a يمكن أن يكون علاجًا فعالًا وآمنًا.

دواء فعال للأزمات والنوبات القلبية

ويُشير الباحث في جامعة كوينزلاند والأستاذ المشارك في الدراسة، مارك سميث، إلى أن معظم الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية ناجمة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
ونوه إلى أن التوصل إلى دواء فعال لعلاج النوبات القلبية سيكون له تأثير عالمي، وسيُشكل علامة فارقة في تحسين حياة الملايين من الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب.

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