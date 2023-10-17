دواء جديد لمرض خطير في القلب يؤدي إلى وفاة 80%

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اكتشف العلماء، دواءً لعلاج مرض في القلب يُودي بحياة 80% من المرضى.

ويعتقد الخبراء في جامعة ليستر، أن أدوية الكوليسترول يمكن أن تبطئ نمو تمدد الأوعية الدموية الأبهري القاتل، والذي لا يوجد أي علاج له، ويتسبب في انتفاخ الشريان الرئيس الخارج من القلب مثل البالون - ويمكن أن يؤدي إلى انفجاره. اضافة اعلان

ويموت حوالي 80% من المرضى الذين تمزقت الأوعية الدموية لديهم، على الرغم من أن العديد منهم يتجنبون ذلك بالجراحة.





تقدم هائل



الشريان الأورطي



جين PCSK9



عواقب كارثية



وقال البروفيسور مات باون: "إن العلاج الفعال سيكون بمثابة تقدم هائل، لكنه أثبت حتى الآن أنه بعيد المنال".وأضاف: "على الرغم من كونه شائعًا نسبيًا، فإن الخيار الوحيد الذي يمكننا تقديمه للمرضى هو المراقبة المنتظمة التي يمكن أن تتبعها عملية جراحية إذا أصبح تمدد الأوعية الدموية كبيرًا جدًا".وتابع: "نأمل أن توفر النتائج التي توصلنا إليها الأساس لدفعنا نحو أول علاج دوائي لتمدد الأوعية الدموية في الأبهر البطني"، وفقًا لصحيفة "ذا صن".والشريان الأورطي هو أكبر وعاء دموي في الجسم ويضخ الدم من القلب إلى الدماغ وبقية الجسم.ويبلغ سمكه عادة حوالي 2 سم، لكن تمدد الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي إلى تضخمه حتى 5.5 سم، مما يعرضه لخطر الانفجار والنزيف.والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هم الأكثر عرضة للخطر، كما أن تراكم الدهون في الشرايين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وزيادة الوزن يزيد من الخطر.وقام البروفيسور باون بفحص الحمض النووي لـ 39 ألف شخص مصاب بتمدد الأوعية الدموية، ووجد ارتباطًا وثيقًا بجين يسمى PCSK9، والذي عندما تم حجبه في الفئران المختبرية، نما تمدد الأوعية الدموية لديهم بشكل أبطأ.وتوجد بالفعل أدوية لمنع الجين لدى البشر، تسمى مثبطات PCSK9، يتم استخدامها لتقليل ارتفاع نسبة الكوليسترول. ويخطط الباحثون الآن لتجارب لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم أيضًا إبطاء أو تقليص تمدد الأوعية الدموية.وقال البروفيسور جيمس ليبر، من مؤسسة القلب البريطانية التي مولت الدراسة: "إن عواقب انفجار تمدد الأوعية الدموية في الأبهر البطني كارثية. في أغلب الأحيان، هذا سيكلف المريض حياته".وأضاف: "هذه النتائج الواعدة توفر الأمل للآلاف من المرضى بأن انتظارهم الطويل للعلاج قد ينتهي قريبًا".