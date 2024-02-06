دراسة: 3 اضطرابات تلازم المتعافين من كورونا

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كشفت دراسة أجريت على عينة من المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا، أنّ هذا الأخيرعلى صلة بمشاكل في النوم، بما في ذلك نوبات الأرق. اضافة اعلان





75% من المشاركين في الدارسة تعرضوا للأرق



نصف المشاركين يستيقظون بشكل متكرر في الليل



اضطراب جهاز التنفس والقلب والأوعية الدموية



وقاموا بدراسة أكثر من 1000 حالة، تم تشخيص إصابتها بكوفيد 19 خلال الأشهر الستة التي سبقت الدراسة. علماً أنّ هذه الحالات، التي لم تكن تستوجب دخول المستشفى، لا تاريخ من الأرق أو الأمراض النفسية يذكر في سجلها.ووجد الباحثون من فيتنام أن أكثر من 75% من المشاركين أبلغوا عن تعرضهم للأرق ونشروا النتائج في مجلة "Frontiers in Public Health".وأفاد ما يقرب من ربع الذين شملهم الاستطلاع أنهم يعانون من الأرق الشديد، في حين قال نصف المشاركين إنهم يستيقظون "بشكل متكرر في الليل".وقال حوالي الثلث أنهم وجدوا صعوبة في النوم مقارنة بما كانوا عليه في السابق، قبل الإصابة بالعدوى.من بين المشاركين، كان ثمة أشخاص يعانون أمراض أخرى مثل الاكتئاب أو القلق، ما زاد من معدلات الأرق بعد إصابتهم بكوفيد.وتكمن المشكلة في اضطراب جهاز التنفس والقلب والأوعية الدموية في جسم الإنسان في أثناء النوم.أولا، يحدث التليف عند الذين تعافوا من فيروس كورونا، ما يسبب ضيقاً في التنفس وتوقف التهوية الرئوية لفترة قصيرة في أثناء النوم، فبعد التعافي تختل إيقاعات القلب، مما يمنعك أيضا من النوم السليم.وقال هوانغ إن هناك إجراءات صغيرة يمكنك اتخاذها لتحسين نومك، بما في ذلك أخذ حمام دافئ قبل النوم، وإغلاق هاتفك قبل ساعة واحدة على الأقل من النوم، وممارسة الرياضة يومياً.