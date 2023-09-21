دراسة: وجبة خفيفة تساعدك على إنقاص الوزن

أ أ

على الرغم من تحذير الخبراء من تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، إلا أن دراسة جديدة كشفت عن وجبة خفيفة يمكن أن تساعد على تقليل وزن الجسم بنسبة تصل إلى 9.3 بالمئة. اضافة اعلان

وفي أكبر دراسة من نوعها، اكتشف باحثون من جامعة جنوب أستراليا، أن تناول وجبة خفيفة من اللوز يمكن أن يساعدك على التخلص من الوزن الزائد.





إدراج اللوز في النظام الغذائي



ماذا أظهرت النتائج؟



فوائد إضافية للوز



ووفقًا للدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "أوبيستي"، فإن إدراج اللوز في نظام غذائي مقيد بالطاقة لم يساعد الناس على إنقاص الوزن فحسب، بل أدى أيضًا إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.وأظهرت النتائج التي استندت إلى بيانات من 106 مشاركين، أن الجمع بين نظام غذائي محدود الطاقة مع اللوز الكاليفورني أو الوجبات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات، أدى في المتوسط إلى انخفاض وزن الجسم بنحو سبعة كيلوجرامات.وقالت مؤلفة الدراسة، الدكتورة شارايا كارتر، إن الدراسة تثبت أن المكسرات يمكن أن تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا لإدارة الوزن وصحة القلب والأوعية الدموية.وأضافت: "المكسرات، مثل اللوز، هي وجبة خفيفة رائعة. "إنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف ومليئة بالفيتامينات والمعادن، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون التي يمكن للناس ربطها بزيادة وزن الجسم".وتابعت، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة - أو دهون صحية - يمكنها تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وتخفيف الالتهاب، والإسهام في صحة القلب".وأكمل المشاركون في الدراسة خطة تناول الطعام لمدة تسعة أشهر، والتي تضمنت نظامًا غذائيًا مقيدًا بالطاقة لمدة ثلاثة أشهر لفقدان الوزن، يليه نظام غذائي متحكم فيه بالطاقة لمدة ستة أشهر للحفاظ على الوزن.وفي كلتا المرحلتين، كان 15% من استهلاك الطاقة للمشاركين عبارة عن لوز كامل غير مملح بقشره، أو 15% من الوجبات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات – مثل مقرمشات الأرز أو ألواح الحبوب المخبوزة.وبينت الدكتورة كارتر، أنه "في هذه الدراسة قمنا بفحص آثار اتباع نظام غذائي مكمل باللوز مع نظام غذائي خال من الجوز لتحديد أي تأثير على الوزن ونتائج التمثيل الغذائي للقلب"."أدى كل من النظام الغذائي الخالي من الجوز والجوز إلى انخفاض وزن الجسم بنسبة 9.3 بالمائة تقريبًا خلال التجربة"، وفق قولها.لكن الدكتور كارتر أوضحت أن تناول اللوز له فوائد إضافية. وتابعت: "ومع ذلك، أظهرت الأنظمة الغذائية المكملة باللوز أيضًا تغيرات ذات دلالة إحصائية في بعض أجزاء البروتين الدهني عالية التصلب، مما قد يؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل"."بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المكسرات بفائدة إضافية تتمثل في جعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وهو أمر مفيد دائمًا عندما تحاول التحكم في وزنك"، بحسب قولها.وتابعت زميلتها الدكتورة أليسون كوتس: “قد يكون الحفاظ على فقدان الوزن بعد برنامج إدارة الوزن أمرًا صعبًا، حيث يستعيد العديد من الأشخاص الوزن مرة أخرى في نهاية مرحلة تقييد السعرات الحرارية في برنامجهم"."أظهرت هذه الدراسة أن إضافة اللوز إلى خطة تناول الطعام للتحكم في الوزن لا يمكن أن يعزز فقدان الوزن بشكل كبير فحسب، بل يوفر أيضًا إضافة غذائية صحية ومستدامة"، على ما أفادت.