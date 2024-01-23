دراسة: هذا ما يفعله مشروب طاقة واحد شهريًا في الشباب

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أظهرت دراسة أجراها باحثون في النرويج، أن الحصول على مشروب طاقة واحد شهريًا قد يؤدي إلى قلة النوم لدى الشباب.





تأثير مشروبات الطاقة على الشباب اضافة اعلان



مستويات مرتفعة من الكافيين والسكر



تأثير مشروبات الطاقة على النساء



ووفقًا للدراسة، فإن الحصول على ما يتراوح من علبة إلى ثلاث علب شهريًا يمكن أن يكون له تأثير على الشباب. حيث يفقد من تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عامًا نصف ساعة من النوم يوميًا مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون مشروبات الطاقة.ووجدت الدراسة، أن الرجال الذين يستهلكون مشروبين أو ثلاثة من مشروبات الطاقة أسبوعيًا كانوا أكثر عرضة بنسبة 35 في المئة للبقاء مستيقظين بعد منتصف الليل. مع احتمال أن ينام 52 في المئة منهم أقل من ست ساعات.وبحسب النتائج، فإن 60 في المئة كانوا أكثر عرضة للاستيقاظ أثناء الليل من أولئك الذين لم يشربوا مشروبات الطاقة أو نادرًا ما يشربونها.فيما يتعلق بالنساء، كن أكثر عرضة بنسبة 20 في المئة للنوم في وقت متأخر، وأكثر عرضة بنسبة 58 في المئة للنوم أقل من ست ساعات، وأكثر عرضة بنسبة 24 في المئة للاستيقاظ أثناء الليل، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وتحتوي مشروبات الطاقة غالبًا على مستويات عالية من الكافيين والسكر. يتم تسويقها على أنها توفر للناس دفعة من الطاقة.ووجدت الدراسة، التي نشرت في دورية "بي إم جى أوبن"، وشملت 53 ألفًا و266 طالبًا نرويجيًا، أن المشروبات تحظى بشعبية لدى الشباب.وسُئل الطلاب في الدراسة عن عدد المرات التي تناولوا فيها مشروبات الطاقة، وكانت الإجابات يوميًا وأسبوعيًا (بما في ذلك مرة واحدة في الأسبوع، ومرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وأربع إلى ست مرات في الأسبوع)، وشهريًا (مرة إلى ثلاث مرات)، ونادرًا/ أبدًا.كما تم طرح أسئلة تفصيلية عليهم حول أنماط نومهم، مثل متى يذهبون إلى السرير ويستيقظون؟ وكم من الوقت يستغرقهم للنوم؟ وما إذا كانوا قد استيقظوا في الليل؟.وبشكل عام، قالت نصف النساء المشاركات في الدراسة إنهن لم يستهلكن مشروبات الطاقة مطلقًا، بينما كانت النسبة 40 في المئة لدى الرجال.ومن بين أولئك الذين شربوها، قالت 5.5 في المئة من النساء إنهن شربنها من أربع إلى ست مرات في الأسبوع، وما يزيد قليلاً عن 3 في المئة شربنها يوميًا.في المقابل، أفاد 8 في المئة من الرجال بأنهم شربوها من أربع إلى ست مرات في الأسبوع، و5 في المئة شربوها يوميًا.وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون مشروبات الطاقة يوميًا واجهوا مشاكل أكثر بشكل عام في الاستيقاظ بعد النوم واستغرقوا وقتًا أطول في النوم، وكانوا ينامون بشكل أقل بشكل عام من أولئك الذين لا يشربونها.ورصدت الدراسة أيضًا زيادة عدد الأشخاص الذين تناولوا مشروبات الطاقة، قل نومهم.وقال الباحثون إنهم لم يثبتوا أن مشروبات الطاقة تسبب هذه التأثيرات واعترفوا بأن العلاقة السببية العكسية - حيث قد يكون استهلاك مشروبات الطاقة نتيجة لقلة النوم وليس العكس - قد تفسر الارتباط.مع ذلك، أوضحوا: "تظهر نتائج الدراسة الحالية أن هناك ارتباطًا قويًا بين تكرار استهلاك (مشروب الطاقة) ومتغيرات النوم المختلفة".