دراسة: هؤلاء الأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض يهدد حياتهم

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أظهرت دراسة، أن الأطفال الذين يعانون من التهابات الصدر بشكل منتظم هم أكثر عرضة لخطر انقطاع التنفس أثناء النوم في وقت لاحق من حياتهم. اضافة اعلان

ووجد باحثون أستراليون أن الأطفال الذين يدخن آباؤهم أو يعانون من الربو لديهم أيضًا فرصة أكبر للإصابة بهذه الحالة الخطيرة.





المعاناة من الالتهاب الرئوي



انقطاع التنفس أثناء النوم



أعراض انقطاع التنفس الانسدادي



وقالوا إن المعاناة من الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية المتكرر قبل سن السابعة تزيد من خطر الإصابة بأكثر من 20 في المائة.ونظرت الدراسة، التي نشرت في مجلة أمراض الجهاز التنفسي (Respirology)، في كيف يمكن للعوامل في الحياة المبكرة أن تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة في مرحلة البلوغ.وقام الباحثون باستطلاع آراء آباء 3550 طفلاً في السابعة من العمر لمعرفة عوامل الخطر لديهم.وتمت متابعة الأطفال حتى سن 53 عامًا، عندما تم طرح أسئلة عليهم لمعرفة ما إذا كانوا يعانون أو من المحتمل أن يكونوا مصابين بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين تدخن أمهاتهم يزيد لديهم خطر الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم بنسبة 50%.وتزيد الإصابة بالالتهاب الرئوي في مرحلة الطفولة من خطر الإصابة بنسبة 30%، في حين أن وجود أم مدخنة يزيد من خطر الإصابة بنسبة 20%، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن".وقالت الدكتورة شامارا سيناراتنا، من جامعة ملبورن: "لقد وجدنا ارتباطات جديدة بين ربو الأمهات وتدخين الوالدين والتهابات الجهاز التنفسي السفلية المتكررة قبل سن 7 سنوات مع انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم لدى البالغين .وأضافت: "قد تكون هذه مفيدة للإشارة إلى خطر انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم في الممارسة السريرية وخلق الوعي واليقظة بين المجموعات المعرضة للخطر".ويتسبب انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، في بدء التنفس وتوقفه أثناء النوم، بالإضافة إلى اللهاث والشخير والاختناق والشخير العالي وضعف جودة النوم.وخلال النهار يمكن أن يعاني من الشخص من الشعور بالتعب الشديد، فضلاً عن الصداع وتقلب المزاج وصعوبات التركيز.ويمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم إلى مجموعة من المضاعفات المميتة، بما فيها ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والاكتئاب، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.