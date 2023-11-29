الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: نقص 5 فيتامينات يسبب تساقط الشعر

تساقط الشعر
تساقط الشعر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
يؤكد الأطباء، أن الفيتامينات والمعادن التي تستهلكها تلعب دورًا في صحة بصيلات الشعر ودورة نمو الشعر، ونقص الفيتامينات يسبب تساقط الشعر.

فيتامين مهمة للوقاية من تساقط الشعراضافة اعلان


- فيتامين ب

وعلى سبيل المثال، تلعب فيتامينات ب دورًا في الكثير من وظائف الجسم، بما في ذلك انقسام الخلايا، البيوتين هو أحد أنواع فيتامين ب (B7) الذي يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة وإدارة التواصل بين الخلايا.

ويمكن أن يكون تساقط الشعر من أعراض نقص البيوتين إذا كان لديك نقص، فإن تناول مكمل البيوتين يمكن أن يساعد في وقف تساقط الشعر، ولكن إذا لم يكن لديك نقص مؤكد في البيوتين، فإن تناول مكملات البيوتين لن يساعد في علاج تساقط الشعر.

- فيتامين د
 
يشتهر فيتامين د بالحفاظ على قوة عظامك، حيث يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د من تساقط الشعر، والذي يرتبط عادة بالكساح.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د، قد تساعد المكملات الغذائية في علاج تساقط الشعر

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات وجود صلة بين نقص فيتامين د وحالات المناعة الذاتية، بما في ذلك الثعلبة، وهي حالة تسبب تساقط الشعر.

- الحديد
 
الحديد مهم لوجود خلايا دم حمراء صحية، والتي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. إذا لم تحصل على ما يكفي من الحديد من نظامك الغذائي، فمن الممكن أن تصاب بفقر الدم، أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، وهو سبب لتساقط الشعر.

عندما تعاني من تساقط الشعر، اطلب من طبيبك فحص مستويات الحديد المنخفضة وتناول المكملات الغذائية إذا لزم الأمر.

- فيتامين سي
 
قد يرتبط فيتامين C بالمناعة، وليس تساقط الشعر، ولكن من المهم التأكد من أنك تحصل على ما يكفي منه، خاصة إذا كنت تعاني من تساقط الشعر المرتبط بانخفاض مستويات الحديد.

إذا كان لديك تساقط الشعر المرتبط بنقص الحديد، حاول الحصول على ما يكفي من فيتامين C من خلال الأطعمة الحمضية والفلفل وغيرها من الأطعمة المليئة بهذه العناصر الغذائية.

- الزنك
 
الزنك هو معدن آخر يدعم وظيفة الخلايا الصحية يعد نقص الزنك أمرًا نادرًا، ولكنه يرتبط بالثعلبة، كما أن هناك بعض الأبحاث تظهر أن  تصحيح نقص الزنك يمكن أن يساعد في علاج أعراض الثعلبة، بما في ذلك تساقط الشعر.

- المغنيسيوم
 
المغنيسيوم هو عنصر كيميائي يدعم صحة الدماغ ولا يعد تساقط الشعر من الأعراض النموذجية لنقص المغنيسيوم، لكن تظهر بعض الأبحاث أن تناول مكملات المغنيسيوم يمكن أن يساعد في علاج تساقط الشعر لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

اقرأ أيضا

البرتقال واليوسفي
4:01 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

احذر.. هذا ما يفعله الإفراط في تناول الحمضيات بالجسم

د. فهد الخضيري
4:00 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

مفاجأة.. الخضيري يكشف عن معلومة صحية خاطئة لدى الكثيرين

المضادات الحيوية1
3:31 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

"وقاء" إساءة استعمال المضادات الحيوية يسرع وتيرة المقاومة الميكروبية

الصداع
3:26 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

من الصداع الشديد إلى السعال المستمر.. 9 أعراض لاتتجاهلها أبدًا

اقرأ أيضا

كم مرة يجب أن تغسل وجهك يوميًا؟ وأي الأوقات أفضل؟.. نصائح لاتفوتها

باحثون يطورون طريقة لفك شفرة الكلام لدى "البكم"

المكسرات تُقلل من خطر الوفاة المبكرة

المشي السريع يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

إطالة العمر الصحي.. موضوع قمة عالمية في الرياض اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

البرتقال واليوسفي 1:08 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

كم يحتاج الجسم من البرتقال واليوسفي لسد حاجته اليومية من فيتامين С؟

طبق السلطة 4:15 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

حتى لا تصبح سيئة لجسمك.. 4 مكونات رئيسة للسلطة الصحية

حبة البركة 4:21 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

منها حبة البركة.. 7 بذور صحية تعزز جهاز المناعة لديك

اقرأ أيضا

الأنفلونزا الموسمية
10:37 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

مفاجأة صادمة عن "أنفلونزا الرجال".. تعرف على السر

اضطراب القلق
10:12 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

استشاري: الإصابة باضطراب القلق يفسد حياتك اليومية

الصلع
9:54 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أمل للملايين.. حقنة بسيطة تساعد في "علاج" الصلع

زيادة الوزن في الشتاء
7:51 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

4 خطوات فقط.. دليلك لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المعهد العالي للتقنيات الورقية
9:00 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. لا يُشترط الخبرة.. وظائف شاغرة بالمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية

احكام
8:59 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

متى يتم إصدار صكوك تملك العقار؟ إحكام تجيب

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
8:58 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

وزير الخارجية: الاحتلال ينتهك القوانين في ظل غياب المحاسبة الدولية

حساب المواطن
8:31 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

بهذه الطريقة يمكن للمتزوجة من أجنبي إضافة الزوج في حساب المواطن

مطارات جدة
8:01 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. في اللحظة الأخيرة.. توقيف منتحل بمطار الملك عبد العزيز في جدة

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
7:00 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

عاجل.. عشرات الوظائف بالحرس الوطني لحملة الثانوية فأعلى بـ 5 مدن في المملكة