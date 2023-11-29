دراسة: نقص 5 فيتامينات يسبب تساقط الشعر

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يؤكد الأطباء، أن الفيتامينات والمعادن التي تستهلكها تلعب دورًا في صحة بصيلات الشعر ودورة نمو الشعر، ونقص الفيتامينات يسبب تساقط الشعر.





فيتامين مهمة للوقاية من تساقط الشعر اضافة اعلان



- فيتامين بوعلى سبيل المثال، تلعب فيتامينات ب دورًا في الكثير من وظائف الجسم، بما في ذلك انقسام الخلايا، البيوتين هو أحد أنواع فيتامين ب (B7) الذي يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة وإدارة التواصل بين الخلايا.ويمكن أن يكون تساقط الشعر من أعراض نقص البيوتين إذا كان لديك نقص، فإن تناول مكمل البيوتين يمكن أن يساعد في وقف تساقط الشعر، ولكن إذا لم يكن لديك نقص مؤكد في البيوتين، فإن تناول مكملات البيوتين لن يساعد في علاج تساقط الشعر.- فيتامين ديشتهر فيتامين د بالحفاظ على قوة عظامك، حيث يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د من تساقط الشعر، والذي يرتبط عادة بالكساح.بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د، قد تساعد المكملات الغذائية في علاج تساقط الشعربالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات وجود صلة بين نقص فيتامين د وحالات المناعة الذاتية، بما في ذلك الثعلبة، وهي حالة تسبب تساقط الشعر.- الحديدالحديد مهم لوجود خلايا دم حمراء صحية، والتي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. إذا لم تحصل على ما يكفي من الحديد من نظامك الغذائي، فمن الممكن أن تصاب بفقر الدم، أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، وهو سبب لتساقط الشعر.عندما تعاني من تساقط الشعر، اطلب من طبيبك فحص مستويات الحديد المنخفضة وتناول المكملات الغذائية إذا لزم الأمر.- فيتامين سيقد يرتبط فيتامين C بالمناعة، وليس تساقط الشعر، ولكن من المهم التأكد من أنك تحصل على ما يكفي منه، خاصة إذا كنت تعاني من تساقط الشعر المرتبط بانخفاض مستويات الحديد.إذا كان لديك تساقط الشعر المرتبط بنقص الحديد، حاول الحصول على ما يكفي من فيتامين C من خلال الأطعمة الحمضية والفلفل وغيرها من الأطعمة المليئة بهذه العناصر الغذائية.- الزنكالزنك هو معدن آخر يدعم وظيفة الخلايا الصحية يعد نقص الزنك أمرًا نادرًا، ولكنه يرتبط بالثعلبة، كما أن هناك بعض الأبحاث تظهر أن تصحيح نقص الزنك يمكن أن يساعد في علاج أعراض الثعلبة، بما في ذلك تساقط الشعر.- المغنيسيومالمغنيسيوم هو عنصر كيميائي يدعم صحة الدماغ ولا يعد تساقط الشعر من الأعراض النموذجية لنقص المغنيسيوم، لكن تظهر بعض الأبحاث أن تناول مكملات المغنيسيوم يمكن أن يساعد في علاج تساقط الشعر لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.