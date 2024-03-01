دراسة: مواقد الغاز في المنازل أخطر من عوادم السيارات

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حذرت دراسة حديثة من أن مواقد الغاز في المنازل تنبعث منها جسيمات نانوية ضارة أكثر من ماسورة عادم السيارة التي تعمل بالبنزين.

ويتراوح حجم سحب هذه الجسيمات الصغيرة، المعروفة أيضًا باسم "السخام"، بين واحد وثلاثة نانومترات لكل منها. وقال الباحثون من جامعتي بوردو وإنديانا الذين أجروا الدراسة، إن حجمها مناسب تمامًا للالتصاق في الرئتين والتسلل إلى مجرى الدم.





الهباء الجوي النانوي



نظام جودة الهواء



تبدد تركيزات الجزيئات بسرعة



ووجد الباحثون أن طهي شطيرة جبن مشوية بسيطة قد يعرض الشخص لما يصل إلى 10 ملايين من الهباء الجوي النانوي لكل نانومتر مكعب، مقارنة بما يصل إلى حوالي مليون تطلقه السيارات بالقرب من شارع مزدحم.ويمكن أن يتسبب الهباء الجوي النانوي في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية، ويزيد من فرص الشخص في الذهاب إلى المستشفى لأسباب تتعلق بالقلب أو الرئة. وتم ربط التعرض لهذه الجسيمات النانوية بالخرف والتدهور المعرفي.وقال مؤلف الدراسة الرئيسي براندون بور، الأستاذ المساعد في الهندسة المدنية بجامعة بوردو، في بيان: "يظل الاحتراق مصدرا لتلوث الهواء في جميع أنحاء العالم، سواء في الداخل أو في الخارج".وأضاف: "لقد وجدنا أن الطهي على موقد الغاز الخاص بك ينتج كميات كبيرة من الجسيمات النانوية الصغيرة التي تدخل إلى الجهاز التنفسي وتترسب بكفاءة".وخلال الدراسة التي نشرتها دورية "بناس نيكزس"، استخدم الفريق نظام جودة الهواء لاختبار الجسيمات النانوية داخل مختبر "منزل صغير"، والذي تم تجهيزه بأجهزة استشعار لرصد تأثير الأنشطة اليومية عن كثب على جودة هواء المنزل.بالإضافة إلى قياس عدد جزيئات الهباء الجوي النانوية التي يولدها موقد الغاز، استخدم الباحثون أيضًا نماذج حاسوبية لتقدير عدد الجزيئات التي يمكن أن يتنفسها شخص ما.وانبعثت تريليونات من جزيئات الهباء الجوي النانوية خلال 20 دقيقة فقط من الماء المغلي أو صنع شطائر الجبن المشوي أو فطائر اللبن على موقد الغاز.وخلال تلك الفترة التي تبلغ 20 دقيقة، قدروا أن الشخص البالغ يمكن أن يتنفس ما بين 10 مليار إلى تريليون من تلك الجسيمات.وكتب مؤلفو الدراسة أن هذا يعادل ما بين 10 إلى 100 ضعف جرعة السخام التي قد تتلقاها من الوقوف في شارع مزدحم لنفس الفترة من الوقت.وفحصت الدراسة فقط الجسيمات النانوية المنبعثة من مواقد الغاز والسيارات، وليس ملوثات الهواء الأخرى مثل أكسيد النيتروجين أو أول أكسيد الكربون.ووُجد أيضًا أن الهباء الجوي النانوي القادم من موقد الغاز يختلط بسهولة مع الجزيئات الأكبر حجمًا التي تدخل الهواء من الزبدة أو الزيت أو أي شيء آخر يتم طهيه على موقد الغاز، بحسب صحيفة "ديلي ميل".وعلى الرغم من أن تركيزات الجزيئات ارتفعت بسرعة أثناء الطهي، ووصلت إلى ذروتها بعد حوالي 20 دقيقة، إلا أنها تبددت بسرعة.وتشير البيانات إلى أن الجسيمات تستقر في الهواء بنفس السرعة تقريبًا، وتعود إلى مستويات خط الأساس خلال 10 إلى 20 دقيقة. وربما يرجع ذلك إلى التأثيرات المشتركة للتهوية وحقيقة أن الجزيئات تستقر على الأسطح.وهناك طريقة بسيطة لتقليل تركيز هذه الجزيئات الضارة. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم أحد هذه المواقد في منزلهم، يوصي العلماء القائمون على الدراسة بتشغيل مروحة التهوية كلما قاموا بالطهي عليها.