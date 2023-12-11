دراسة محلية: النباتات الطبية والعطرية تدعم الصحة وتكافح السرطان

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كشفت دراسات علمية أجريت في مختبرات جامعة الملك فيصل، أن النباتات الطبية والعطرية مثل الزعتر والريحان والقرنفل، يمكن استخدامها كبديل طبيعي آمن للمواد الكيميائية في صناعة الأغذية. اضافة اعلان





خصائص مضادة للأكسدة والميكروبات



تلف الدهون والبروتينات والمواد المعذية



بديل طبيعي للمواد الحافظة الكيميائية



فوائد صحية ومقاومة الأمراض السرطانية



تثبيط نمو الخلايا السرطانية



وقالت الدراسات: إن هذه النباتات تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات والسرطان، بالإضافة إلى خصائصها المضادة للميكروبات، وفقا لصحيفة "اليوم".وأوضحت الدراسات أن مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في هذه النباتات، تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على جودة الأغذية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.وتحمي خصائص النباتات الأغذية من عملية الأكسدة الضارة التي تتسبب في تلف الدهون والبروتينات وتفقد الفيتامينات والمواد المغذية الأساسية.وقال الدكتور خالد محمد أمين رمضان أستاذ الكيمياء بجامعة الملك فيصل، إن هذه النباتات لها فوائد ثلاثية الأبعاد: فهي مضادات للأكسدة، ومضادات للميكروبات المسببة للأمراض، ومضادة للسرطانات.وأضاف أن النباتات الطبية والعطرية مثل الزعتر والريحان والقرنفل تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي يمكن استخدامها كبديل طبيعي للمواد الحافظة الكيميائية.وأشارإلى أن الدراسات أثبتت أن مستخلصات الزيوت العطرية لهذه النباتات فعالة في تثبيط نمو البكتيريا والفطريات المسببة للأمراض، والتي يمكن أن تنتقل عبر الأغذية.وقال: "هذه الخصائص لها أهمية قصوى في صناعة الأغذية للحد من التسممات الغذائية وتسهم في سلامة الغذاء".وقال الدكتور صلاح عبد الغني أحمد أستاذ مساعد ميكروبيولوجي الأغذية بجامعة الملك فيصل: "هذه المكونات تظهر نتائج مبشرة في تثبيط نمو الخلايا السرطانية أو حتى في إحداث موت برمجي لها.وأضاف أن هذه الأبحاث ما زالت في مراحلها الأولى، ويتطلب الأمر المزيد من الأبحاث والدراسات السريرية لتحديد الجرعات الفعالة وسلامة استخدام الزيوت العطرية لهذه الأغراض.