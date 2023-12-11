الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة محلية: النباتات الطبية والعطرية تدعم الصحة وتكافح السرطان

النباتات العطرية
النباتات العطرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت دراسات علمية أجريت في مختبرات جامعة الملك فيصل، أن النباتات الطبية والعطرية مثل الزعتر والريحان والقرنفل، يمكن استخدامها كبديل طبيعي آمن للمواد الكيميائية في صناعة الأغذية.اضافة اعلان

خصائص مضادة للأكسدة والميكروبات

وقالت الدراسات: إن هذه النباتات تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات والسرطان، بالإضافة إلى خصائصها المضادة للميكروبات، وفقا لصحيفة "اليوم".
وأوضحت الدراسات أن مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في هذه النباتات، تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على جودة الأغذية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

تلف الدهون والبروتينات والمواد المعذية

وتحمي خصائص النباتات الأغذية من عملية الأكسدة الضارة التي تتسبب في تلف الدهون والبروتينات وتفقد الفيتامينات والمواد المغذية الأساسية.
وقال الدكتور خالد محمد أمين رمضان أستاذ الكيمياء بجامعة الملك فيصل، إن هذه النباتات لها فوائد ثلاثية الأبعاد: فهي مضادات للأكسدة، ومضادات للميكروبات المسببة للأمراض، ومضادة للسرطانات.

بديل طبيعي للمواد الحافظة الكيميائية

وأضاف أن النباتات الطبية والعطرية مثل الزعتر والريحان والقرنفل تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي يمكن استخدامها كبديل طبيعي للمواد الحافظة الكيميائية.

فوائد صحية ومقاومة الأمراض السرطانية

وأشارإلى أن الدراسات أثبتت أن مستخلصات الزيوت العطرية لهذه النباتات فعالة في تثبيط نمو البكتيريا والفطريات المسببة للأمراض، والتي يمكن أن تنتقل عبر الأغذية.
وقال: "هذه الخصائص لها أهمية قصوى في صناعة الأغذية للحد من التسممات الغذائية وتسهم في سلامة الغذاء".

تثبيط نمو الخلايا السرطانية

وقال الدكتور صلاح عبد الغني أحمد أستاذ مساعد ميكروبيولوجي الأغذية بجامعة الملك فيصل: "هذه المكونات تظهر نتائج مبشرة في تثبيط نمو الخلايا السرطانية أو حتى في إحداث موت برمجي لها.
وأضاف أن هذه الأبحاث ما زالت في مراحلها الأولى، ويتطلب الأمر المزيد من الأبحاث والدراسات السريرية لتحديد الجرعات الفعالة وسلامة استخدام الزيوت العطرية لهذه الأغراض.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن

اقرأ أيضا

الاكتئاب المدرسي
3:46 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

تظهر قبل 5 سنوات من التشخيص.. 5 علامات مبكرة لمرض التصلب المتعدد

انسداد انفي
2:52 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

بعد التحذير من أدوية البرد.. الطريقة الصحيحة لعلاج انسداد الأنف

الاستحمام
12:32 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

كم من الوقت يجب أن تبقى في الحمام؟.. احذر هذه المخاطر

امراض القلب
11:40 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الدهون بريئة.. مفاجأة حول أسباب تصلب الشرايين

اقرأ أيضا

الاكتشاف المبكر يجنب مخاطر أكبر.. تعرف على أعراض الإصابة بورم في المخ

تحذير من 4 عواقب وخيمة للاستحمام بالماء الساخن خلال الشتاء

هل تشعر بألم المفاصل في الشتاء؟ أهم الطرق للتخلص منه

دراسة توضح تأثير الكربوهيدرات المعقدة في إنقاص الوزن

الصحة: 13 نصيحة مهمة لقيادة صحية آمنة على الطريق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

جامعة القصيم
4:52 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

فريق بحثي وطني يحصل على برادءة اختراع في صناعة الأدوية من التمور

اشارات الدماغ
4:52 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

احذرها.. هذه الأطعمة الأشد ضررًا بالدماغ

الطفل ونزلات البرد
4:24 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

من الأدوية العشبية إلى عسل المانوكا.. 3 علاجات لنزلات البرد والأنفلونزا

طبيب
4:12 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

بشرى من الصحة.. قريبًا طبيب لكل أسرة بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
3:03 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط حصول المطلقة على معاش الضمان الاجتماعي

أمطار غزيرة على عسير
2:55 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

إنذار أحمر لـ11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

هيئة التطوير الرياض
2:01 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. "هيئة التطوير" تكشف حقيقة المعلومات المتداولة حول أراضي مشروع الدرعية

أخبار السعودية
1:30 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. 8 حالات توقف صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس وشروط التراخيص الإنشائية والتجارية

المعلمين الجدد
1:01 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. إيقافها في 8 حالات.. ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة بالمدارس

النيابة العامة
11:47 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

النيابة العامة: إحالة مواطنَين للمحكمة تسببا في وفاة شخص بتصادمهما عمدا بمركبتيهما