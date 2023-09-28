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صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: لقاحات كوفيد تزيد من خطر "النزيف المهبلي غير المتوقع"

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
اللقاحات تضاعف خطر النزيف
أ أ
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حذّرت دراسة من أن لقاحات كوفيد قد تزيد من خطر "النزيف المهبلي غير المتوقع" عدة مرات لدى النساء في غير فترة الحيض.
وشمل ذلك النساء اللاتي لا يعانين من الدورة الشهرية في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

ولم تستكشف الدراسة التي أجريت على ما يقرب من 22 ألف امرأة، ونُشرت نتائجها في مجلة "ساينس أدفانسيز"، الآليات المحتملة التي قد تسبب بها اللقاحات نزيفًا غير متوقع.اضافة اعلان

بروتينات سارس – كوفيد – 2

مع ذلك، رجح الباحثون أن الأمر يتعلق ببروتينات سارس – كوفيد – 2، التي تحفز لقاحات mRNA المعنية الجسم على إنتاجها حتى يتمكن الجهاز المناعي من صنع أجسام مضادة ضد الفيروس الحقيقي.
وقالوا إنه من الممكن أن تسبب بروتينات السنبلة استجابة مناعية في بطانة الرحم، أو البطانة الداخلية للرحم، أو بدلاً من ذلك من التعبير عن مستقبلات ACE2 (التي ترتبط بها بروتينات السنبلة) في نفس الأنسجة.
وأجرت الدراسة الدكتورة كريستين بليكس وزملاؤها في المعهد النرويجي للصحة العامة في أوسلو.
وأوضحوا أنه بعد إطلاق التطعيم ضد فيروس كورونا في ديسمبر، بدأت التقارير ترد عن "اضطرابات الدورة الشهرية بترددات لم نشهدها في حملات التطعيم السابقة".
وأضافوا: “لم يتم تناول مثل هذه الأحداث في تجارب اللقاحات السريرية السابقة"، مع تلقي بلاغات عن نزيف مهبلي بعد انقطاع الطمث - أي نزيف ما بعد انقطاع الطمث - بعد التطعيم ضد فيروس كورونا.
وأشاروا إلى أن "وكالة الأدوية الأوروبية قررت مؤخرًا أنه يجب تحديث معلومات المنتج الخاصة بلقاحات mRNA - أي سبايكيفاكس من شركة فايزر وكوميرناتي من شركة مودرنا - لتشمل نزيف الحيض الغزير كأثر جانبي محتمل".

تفاصيل الدراسة

ولمزيد من التحقيق، قام الباحثون بتحليل بيانات عن 7725 امرأة في فترة ما بعد انقطاع الطمث، و7148 في فترة ما قبل انقطاع الطمث، و7052 امرأة في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.
وتم استطلاع كلا المجموعتين حول تاريخهما في أمراض النساء وتجربتهما مع النزيف المهبلي غير المتوقع - مرتين في أغسطس وسبتمبر من عام 2021، ومرة واحدة لكبار السن، في سبتمبر 2021.
ووجد الباحثون أن 13.1% من النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث، و14.1% من النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث، و3.3% من النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي شملهن الاستطلاع تعرضن لنزيف مهبلي غير متوقع في عام 2021.
ومن بين هؤلاء، أفاد حوالي النصف – 55 و51 و45% على التوالي – أن النزيف حدث خلال أربعة أسابيع من حصولهن على التطعيم الأول و/أو الثاني ضد كوفيد.
ووصفن النزيف الثلاث بأنه "ثقيل" وأطول في المدة مقارنة بالنزيف الذي حدث قبل التطعيم ضد كوفيد.

زيادة خطر النزيف المهبلي

وأشار تحليل ما قبل وبعد التطعيم إلى أن خطر النزيف المهبلي غير المتوقع زاد بمقدار ثلاثة إلى خمسة أضعاف لدى النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث وفي غير فترة الحيض في الأسابيع الأربعة التالية للتطعيم ضد كوفيد. بالنسبة للنساء بعد انقطاع الطمث، كانت الزيادة أقل، بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات فقط.
وحذر الفريق من أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج.

سرطان بطانة الرحم 

ويمكن أن يكون النزيف المهبلي غير المتوقع بعد انقطاع الطمث علامة على وجود مشاكل طبية خطيرة — مثل سرطان بطانة الرحم وكذلك الآفات السابقة للتسرطن، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".
البروفيسور كيت كلانسي، عالمة أنثروبولوجيا بيولوجية في جامعة إلينوي أوربانا شامبين، لم تشارك في الدراسة، لكنها أجرت بحثًا أدى إلى نتائج مماثلة.
وقالت لموقع "نيتشر نيوز": "إن النزيف بعد انقطاع الطمث غالبًا ما يكون مقلقاً للغاية وعلامة محتملة على الإصابة بالسرطان. إن معرفة حالة تطعيم المريض يمكن أن تضع حدوث النزيف في سياقه".
وأضافت أن أنماط النزيف المهبلي تحتاج إلى مراقبة في التجارب السريرية للقاحات في المستقبل.

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