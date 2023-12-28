دراسة: كريمات البشرة تسبب هشاشة العظام

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توصلت دراسة جديدة إلى أن الجرعات العالية من الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بهشاشة العظام. اضافة اعلان





مخاطر كريمات البشرة



إيجابيات وسلبيات مخاطر كريمات البشرة



ومن خلال النظر في السجلات الطبية لثمانية آلاف مريض، اكتشف الباحثون أن أولئك الذين يستخدمون الكورتيكوستيرويدات ــ الكريمات والمراهم التي تعمل على تضييق الأوعية الدموية وتخفيف الالتهاب ــ كانوا أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام والمعاناة من الكسور على مدى خمس سنوات.وكان أولئك الذين تناولوا جرعة مرتفعة من المنشطات أكثر عرضة للإصابة بالحالة بنسبة 34 في المئة، ولكن حتى أولئك الذين تناولوا جرعات منخفضة شهدوا زيادة بنسبة 22 في المئة.وعلى الرغم من فعاليتها العالية ودرجة الأمان الكبيرة التي تتمتع بها، فقد تم تطوير كريمات الكورتيكوستيرويدات للاستخدام على المدى القصير، لأنها يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة إذا تم تناولها بشكل غير صحيح.ويمكن أن تغير الأدوية كيفية استخدام الجسم للكالسيوم وفيتامين د لبناء العظام مما يؤدي إلى فقدان العظام وهشاشة العظام وكسور العظام، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وقال مؤلف الدراسة تشيا يو تشو من مستشفى جامعة تايوان الوطنية: "إن استخدام الكورتيكوستيرويدات الموضعية لعلاج الأمراض الجلدية الالتهابية يجب أن يتم بحذر شديد ويجب أن يكون الأطباء على دراية بهذه الآثار الجانبية المحتملة".