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دراسة: قلة النوم تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم قد يؤدي إلى مخاطر صحية
أ أ
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توصلت دراسة جديدة إلى أن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. 
وأظهرت الدراسة التي نُشرت في مجلة "ارتفاع ضغط الدم"، أن النساء اللواتي ينمن أقل من سبع إلى ثماني ساعات في الليل أكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.اضافة اعلان
ومما يثير القلق أن ارتفاع ضغط الدم هو مقدمة لمشاكل صحية خطيرة تتراوح من الأزمات القلبية إلى السكتات الدماغية. لذلك، من المهم تقليل احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومراقبة عوامل الخطر.

تفاصيل الدراسة

وشملت الدراسة 66 ألفًا 122 امرأة تتراوح أعمارهن بين 25 و42 عامًا من دراسة صحة الممرضات، قام خلالها فريق البحث بجمع بيانات حول عمر المشاركين، والعرق، ومؤشر كتلة الجسم، والنظام الغذائي، ونمط الحياة، والنشاط البدني، وتاريخ انقطاع التنفس أثناء النوم، والتاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم.
ولم يكن أي من المشاركات يعاني من ارتفاع ضغط الدم في بداية الدراسة ولكن تم تقييم قراءاتهن كل عامين.
وأثناء فترة الدراسة، أصيبت حوالي 25 ألفًا و987 امرأة بارتفاع ضغط الدم، وكان أولئك الذين ناموا أقل من سبع إلى ثماني ساعات أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم .
علاوة على ذلك، كانت المشاركات اللواتي واجهن صعوبة في النوم والاستمرار فيه أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم. 
ومع ذلك، فإن الاستيقاظ في الصباح الباكر لم يكن مرتبطًا بهذا الخطر المتزايد، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس". 
وظلت هذه الارتباطات حتى بعد تعديل البيانات لتتناسب مع جداول عمل المشاركين (نوبات الليل مقابل النهار) والنمط الزمني (الميل إلى الحفاظ على ساعات العمل المبكرة أو الليل).

تداعيات صعوبات النوم

في حين أن الطبيعة الدقيقة للعلاقة بين النوم وخطر ارتفاع ضغط الدم لا تزال غير معروفة، أوضح الباحثون أن صعوبات النوم يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي يمكن أن تزيد من احتباس الصوديوم، وتصلب الشرايين، والنتاج القلبي، مما يشكل أساسًا ضارًا لارتفاع ضغط الدم. 
وعلاوة على ذلك، فإن الاضطرابات في دورة النوم والاستيقاظ يمكن أن تؤثر أيضًا على انقباض الأوعية الدموية واسترخائها.
وأظهرت الدراسة أن النساء اللاتي يعانين من صعوبات في النوم لديهن مؤشر كتلة الجسم أعلى، ونشاط بدني أقل، ونظام غذائي أسوأ، في المتوسط. وكان من المحتمل أن يدخن ويشرب بعضهن الخمر أيضًا.
ويأمل الباحثون في التحقق مما إذا كانت أدوية النوم يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على ضغط الدم وتوسيع نطاق عملهم ليشمل الرجال والمشاركين غير الثنائيين.
وقال شهاب حقيقي ، زميل باحث في كلية بريجهام وهارفارد الطبية: "توصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بالنوم سبع ساعات أو أكثر في الليلة، وإذا لم تتمكن من النوم أو الاستمرار فيه، فقد يكون من المفيد استكشاف سبب ذلك".
وأضاف: "آمل أن تؤكد هذه النتائج 

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