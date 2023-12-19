دراسة: فيروس كورونا يزيد خطر الإصابة بالرجفان الأذيني

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أظهرت دراسة حديثة أن الإصابة بكوفيد -19 يمكن أن تزيد من مخاطر عدم انتظام ضربات القلب بشكل خطير، فيما يعرف بالرجفان الأذيني. اضافة اعلان

ووفقًا للباحثين السويديين، ارتفعت احتمالات إصابة الشخص بالرجفان الأذيني بمقدار 12 ضعفًا في الشهر التالي للعدوى، مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من المرض. وأضافوا أن الخطر ظل مرتفعًا لمدة شهرين على الأقل.





الإصابة بالرجفان الأذيني



عدم انتظام ضربات القلب



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وترتبط الإصابة بالرجفان الأذيني على ما يبدو بالعمر وشدة الإصابة بفيروس كورونا.وقالت الباحثة الدكتورة آن ماري فورس كونولي، التي تقود مجموعة البحث في جامعة أوميا: "وجدنا أن المخاطر كانت أعلى لدى كبار السن، والأفراد المصابين بحالات حادة من كوفيد-19 وخلال الموجة الأولى من الوباء".وأضافت في بيان صحفي للجامعة: "يمكننا أيضًا أن نرى أن الأشخاص غير المحصنين كانوا أكثر عرضة للخطر من الأشخاص المحصنين. بشكل عام، كانت شدة العدوى هي عامل الخطر الأقوى".وتفصيلاً، حلل الباحثون البيانات الصحية لأكثر من مليون سويدي أصيبوا بكوفيد-19 حتى مايو 2021، وقارنوها ببيانات 4 ملايين سويدي لم يصابوا بالمرض.إلى جانب الخطر المتزايد بشكل حاد للإصابة بالرجفان الأذيني، اكتشف الفريق أيضًا أن الإصابة بكوفيد-19 تزيد من احتمالات الإصابة باضطراب أخر في نظم ضربات القلب، هو تسرُّع القلب فوق البطيني الانتيابي لمدة ستة أشهر.وأظهرت الدراسة التي نشرت مؤخرًا في مجلة القلب الأوروبية، أن هناك أيضًا خطرًا أعلى بمقدار خمسة أضعاف للإصابة بعدم انتظام ضربات القلب خلال شهر من الإصابة بفيروس كورونا.وبينت النتائج أيضًا أن مخاطر الإصابة بفئة أخرى من عدم انتظام ضربات القلب، تسمى اضطراب نظم القلب البطيني، تضاعفت ثلاث مرات في الشهر التالي للإصابة بكوفيد-19.