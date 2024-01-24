دراسة: فقدان الوزن لن يضمن شفاء مرضى السكري على المدى الطويل

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أظهرت دراسة جديدة، دراسة، أن فقدان الوزن لن يضمن شفاء مرضى السكري من النوع الثاني على المدى الطويل.





السيطرة على مرض السكري من خلال فقدان الوزن اضافة اعلان



التعافي من مرض السكري على المدى الطويل



تدخلات مبكرة لإدارة الوزن



ودرس الباحثون، 37 ألفًا و326 شخصًا في هونج كونج تم تشخيص إصابتهم حديثًا بمرض السكري من النوع الثاني لتقييم مدى إمكانية السيطرة على المرض من خلال فقدان الوزن، ولفترة طويلة.وقال الدكتور أندريا لوك، الأستاذ بجامعة هونج كونج والمؤلف المقابل للدراسة، في بيان صحفي: "إن فقدان الوزن بشكل أكبر خلال السنة الأولى من تشخيص مرض السكري ارتبط بزيادة احتمال تحقيق التعافي من مرض السكري".وأضاف: "ومع ذلك، فإن حالات التعافي من مرض السكري كانت منخفضة، حيث حقق 6 في المئة فقط من الأشخاص التعافي على مدى ثماني سنوات، وعاد نصف أولئك الذين حصلوا على تعاف أولي إلى ارتفاع السكر في الدم في غضون ثلاث سنوات، مما يشير إلى ضعف استدامة التعافي من مرض السكري في الواقع".وهذه المعدلات أقل بكثير مما كانت عليه في التجارب السريرية، حيث حدث الشفاء لدى ما يصل إلى 73 في المئة من المرضى بعد عام واحد من تشخيصهم.وكشفت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "بلوس ميديسن"، أن السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني من خلال فقدان الوزن المستمر أمر ممكن في بيئات العالم الحقيقي، ولكن القليل من المرضى سينجحون من خلال إدارة وزنهم فقط، خاصة على المدى الطويل.وأوضح الباحثون في بيان صحفي، أن "أحد أسباب التناقض مع التجارب السريرية هو أن المشاركين في التجربة يتلقون تدخلات مكثفة في نمط الحياة، بما في ذلك الدعم الشامل للتغييرات الغذائية وممارسة الرياضة البدنية والصحة العقلية"،وخلص الباحثون إلى أن "المرضى يجب أن يتلقوا تدخلات مبكرة لإدارة الوزن كوسيلة لزيادة احتمالات تحقيقهم لتعاف مستدام".وقال المؤلف الأول للدراسة، هونججيانج وو عالم الأوبئة، والأستاذ المساعد للأبحاث في جامعة هونج كونج لوكالة "يو بي آي": "أثبتت التجارب السريرية السابقة أن شفاء مرض السكري من النوع الثاني ممكن بعد فقدان الوزن المستمر. ومع ذلك، ما إذا كان من الممكن تكرار هذه النتائج في بيئة واقعية أقل تحكمًا ... لا تزال غير واضحة".وأضاف أن "هذه الفجوة المعرفية هي التي حفزت هذه الدراسة. إن تحقيق تعافٍ لمرض السكري أمر مهم لأنه يمكن أن يقلل بشكل كبير من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، ويقلل من عبء تناول الدواء ويقلل من خطر الآثار الجانبية المحتملة".