دراسة صادمة: 40% من طعام الرضع الجاهز يحتوى على مبيدات حشرية

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كشفت دراسة أمريكية جديدة أن ما يقارب 40% من منتجات أغذية الأطفال المباعة في المتاجر، تحتوي على مبيدات حشرية سامة تضر بنمو الطفل. اضافة اعلان





22 منتجا من 73 تحتوي على مبيد حشري



تحديد المنتجات التي تحتوي على مبيدات حشرية



العثور على منتج يضر بنمو الجنين



المنتجات المعتمدة على التفاح والتوت والكمثرى



وبينت الدراسة التي أجرتها مجموعة العمل البيئي الأمريكية (EWG) غير الربحية أنه من بين 73 منتجا تم أخذ عينات منها، كان 22 منها يحتوي على مبيد حشري واحد على الأقل، والعديد منها أظهر عدة مبيدات.وقالت كبيرة المحللين العلميين في مجموعة العمل البيئي، سيدني إيفانز: "الرضع والأطفال الصغار معرضون بشكل خاص للمخاطر الصحية التي تشكلها المبيدات الحشرية في الغذاء".ونظرت الدراسة في عدد من المنتجات، لكنها لم تذكر على وجه التحديد أي من منتجات الشركات تحتوي على بقايا المبيدات الحشرية، حسب صحيفة "الجارديان".ومن بين المبيدات الحشرية التي اكتشفها الباحثون، الأسيتامبريد، وهو مبيد حشري من نوع نيونيكوتينويد يضر بالنحل وبالبشر، والكابتان الذي غالبا ما يرتبط بالسرطان.وتم العثور على فلوديو كسونيل في خمسة من المنتجات، وهو منتج شائع الاستخدام في الفواكه والخضروات والحبوب، ويعتقد أنه يضر بنمو الجنين ويسبب تغيرات في خلايا الجهاز المناعي.وترتبط المبيدات الحشرية الأخرى التي تم العثور عليها بأضرار الجهاز العصبي والإنجابي، ولا يوجد سوى القليل جدا من بيانات السمية العامة لأربعة مبيدات حشرية تم تحديدها في الدراسة.وبحسب الدراسة كانت المنتجات المعتمدة على التفاح هي الأكثر احتمالا في جود مستويات عالية من بقايا المبيدات الحشرية، كما أن التوت والكمثرى والفراولة هي أيضا من بين المنتجات التي تحتوي عادة على مستويات عالية من المواد الكيميائية.