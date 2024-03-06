دراسة صادمة لمحبي المشروبات الغازية: هذا ما تفعله 6 منها في الأسبوع بصحتك

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حذرت دراسة جديدة من أن تناول ستة مشروبات غازية فقط أسبوعيًا يكفي لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة المرتبطة بالسكتات الدماغية.

ووجد العلماء في الصين أن المشروبات الغازية كاملة الدسم ونسخها الغذائية لها تأثيرات خطيرة مماثلة على القلب.





المشروبات الغازية والرجفان الأذيني



المشروبات المحلاة صناعيًا والمحلاة بالسكر



العلاقة بين الرجفان الأذيني والمشروبات المحلاة



ايهما الأسوأ؟ النظام الغذائي أو المشروبات المحملة بالسكر؟



استبدال السكر بالمحليات



ووجدت الدراسة، التي نظرت في بيانات من أكثر من 200 ألف شخص بالغ في بريطانيا، أن أولئك الذين تناولوا لترين من المشروبات الغازية أسبوعيًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني، الذي يسبب عدم انتظام ضربات القلب.ويرتبط الرجفان الأذيني بحوالي واحدة من كل خمس حالات إصابة بالسكنة الدماغية وفقًا لجمعية السكتة الدماغية ببريطانيا.وتكون السكتات الدماغية لدى الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني أكثر شدة ومن المرجح أن تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة الخطيرة.وقال مؤلف الدراسة الرئيس، الدكتور نينججيان وانج، من مستشفى الشعب التاسع في شنغهاي: "نوصي الناس بتقليل أو حتى تجنب المشروبات المحلاة صناعيًا والمحلاة بالسكر كلما أمكن ذلك".ونظرت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "الدورة الدموية" في عدم انتظام ضربات القلب والفيزيولوجيا الكهربية، من خلال تتبع البيانات الصحية لـ 201 ألفًا و856 بريطانيًا.وخلال فترة المتابعة التي امتدت لحوالي 10 سنوات، كان هناك 9362 حالة من حالات الرجفان الأذيني.ووجد الباحثون أن أولئك الذين شربوا لترين من المشروبات منخفضة السعرات الحرارية أسبوعيًا، كانوا أكثر عرضة بنسبة 20 في المئة للإصابة بالرجفان الأذيني.في حين أن أولئك الذين شربوا كميات مماثلة من المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف، كان لديهم خطر أعلى بنسبة 10 في المئة للإصابة بالرجفان الأذيني.وقالت فيكتوريا تايلور، اختصاصية التغذية الأولى في مؤسسة القلب البريطانية، إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للحصول على إجابة محددة حول العلاقة بين الرجفان الأذيني والمشروبات المحلاة".وأضافت، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "نحن نعلم بالفعل أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ترتبط بالأنظمة الغذائية ذات السعرات الحرارية العالية التي يمكن أن تسبب زيادة الوزن والسمنة".وأوضحت: "وهذا بدوره يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والدورة الدموية".وتابعت: "نظرًا لكون المشروبات المحلاة بالسكر واحدة من أهم مصادر السكر في نظامنا الغذائي، فإن تقليلها يعد مكانًا جيدًا للبدء في تقليل تناولك للسكر".وقال الدكتور نيججيان، إن النتائج "لا يمكن أن تستنتج بشكل قاطع أي النظام الغذائي أو السكر الكامل هو الأكثر خطورة على صحتنا لأن بعض الناس قد يشربون أكثر من نوع واحد من المشروبات".ومع ذلك، أكد أنه لا ينبغي لنا أن "نعتبر أن شرب المشروبات المحلاة صناعيًا قليلة السكر والسعرات الحرارية أمر صحي". وأضاف: "قد يشكل مخاطر صحية محتملة".وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن استبدال السكر بالمحليات لن يساعد على إنقاص الوزن وقد يسبب السرطان.وجدت دراسة منفصلة، نشرت في مجلة مرض السكري ، أن الأشخاص الذين تناولوا المحليات الصناعية كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.وقال نافيد ستار، أستاذ الطب الأيضي في جامعة جلاسكو: "هذا أمر مثير للاهتمام، ولكن كما يقول المؤلفون، فإن العمل بعيد عن إثبات أن شرب المشروبات المحلاة الاصطناعية يسبب" الرجفان الأذيني.وأضاف: "على الرغم من أن المؤلفين حاولوا التكيف مع العديد من العوامل، إلا أن هناك فرصة قوية لأن تكون الجوانب السلوكية الأخرى المرتبطة بسلوك الشرب أكثر أهمية كسبب للرجفان الأذيني بدلاً من المشروبات نفسها".