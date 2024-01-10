دراسة صادمة: ربع مليون قطعة من البلاستيك في كل زجاجة مياه

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كشفت دراسة جديدة صادمة، أن زجاجة الماء يمكن أن تحتوي على ربع مليون قطعة من البلاستيك، وهو ما قد يسبب ضررا كبيرا للأشخاص الذين يتناول الماء باستمرار منها. اضافة اعلان



وعثر العلماء على فئة جديدة من التلوث البلاستيكي تسمى الجسيمات النانوية، التي يتم إنشاؤها عندما تتحلل المواد البلاستيكية الدقيقة بشكل أكبر.





كمية صادمة للقطع البلاستيكية الموجودة في الماء:



325 جسيماً نانوياً لكل لتر



ووفقاً لصحيفة "التليغراف"، كان من المستحيل في السابق معرفة عدد الجسيمات الأصغر من ميكرون واحد، أي واحد على سبعين من عرض شعرة الإنسان، الموجودة في الماء بسبب القيود التحليلية.وأظهرت تقنية طورتها جامعة كولومبيا أن الكمية الفعلية للقطع البلاستيكية العائمة في الماء تصل إلى 100 مرة أكثر مما كان يعتقد سابقاً عند تضمين جزيئات البلاستيك النانوي.وكشفت البيانات أن اللتر القياسي من الماء يحتوي على 240 ألف قطعة بلاستيكية يمكن اكتشافها، ومن المحتمل أن يصل العدد إلى 370 ألف قطعة.وأوضحت أن 9 من كل 10 من المواد البلاستيكية عبارة عن مواد بلاستيكية نانوية، وبالتالي أصغر من ميكرومتر واحد، أو ميكرون، وهو جزء من مليون من المتر، أو 1/25000 من البوصة.وجدت دراسة أجريت عام 2018، أن هناك 325 جسيماً نانوياً لكل لتر، ولكن تم تعديل هذا التقدير صعوداً منذ ذلك الحين، وقد أدى إدراج المواد البلاستيكية النانوية إلى الكشف عن المدى الحقيقي للتلوث البلاستيكي البحري.