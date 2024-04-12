دراسة صادمة: الهواتف أقذر من مقاعد الحمام بـ6 أضعاف

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كشفت دراسة حديثة عن نتائج صادمة فيما يتعلق بنظافة الهواتف، إذ أظهرت أنها أقذر من مقاعد المراحيض بما يصل إلى ستة أضعاف.

وأظهرت نتائج المسح أن 52 بالمئة من الهواتف ملوثة بشدة بالميكروبات.

ورصد في أحدها مستويات تلوث 558 في المئة، أي ست مرات، أكثر من تلك الموجودة في مقعد المرحاض.

استخدام الهواتف في الحمام

واعترف 6 من كل 10 أشخاص باستخدام الهواتف في الحمام، وقال 15 بالمئة إنهم لا يغسلون أيديهم في كل مرة.ويرى ثلثا الآباء أن الأطفال يضعون الهواتف في أفواههم، وفق نتائج الدراسة التي نشرتها صحيفة "ذا صن".

الميكروبات في الهواتف



وقالت شركة النظافة "هيجين فيرم اينتايل" عن دراستها: "في كل مرة تلمس فيها هاتفك، يمكن أن تنشر النشاط الميكروبي".وأضافت: "نوصي بغسل يديك خمس مرات على الأقل يوميًا، وفي كل مرة تستخدم فيها الحمام. وقم بتنظيف هاتفك بانتظام باستخدام منديل مضاد للبكتيريا".وأخذت العينات باستخدام مسحات سطحية معقمة، وأجري تحليل سريع للأدينوسين الثلاثي الفوسفات (ATP) على كل عينة لتحديد مستوى التلوث الميكروبي على شاشات وظهر الهواتف المحمولة.