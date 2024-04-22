دراسة: شرب كوبين من هذا العصير يوميًا يحميك من السكتة الدماغية والأزمات القلبية

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أظهرت دراسة، أن تناول عصير الكرز الحامض يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الأزمة القلبية.

وذلك لكون المشروب غنيًا بمركبات نباتية صحية تسمى البوليفينول، والتي تعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول - مما يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.





عصير الكرز الحامض



فوائد عصير الكرز لضغط الدم والكوليسترول



عصير الكرز لتجنب زيادة الوزن



ووجدت النتائج التي نشرت في مجلة "نيوترنتس"، أن الذين يتناولون عصير الكرز الحامض كانوا أقل عرضة للالتهابات والإجهاد التأكسدي الذي يسبب أمراضًا خطيرة.وخلال الدراسة الممولة من معهد تسويق الكرز - الذي يمثل المزارعين الأمريكيين، قام فريق بقيادة جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة، بالتحقيق في آثار عصير الكرز على 34 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 65 و80 عامًا.وتناولوا إما 480 مل من العصير يوميًا أو مشروبًا تحكميًا على مدار فترة 12 أسبوعًا.واكتشف الباحثون، أن عصير الكرز خفض "الكوليسترول الضار" (البروتين الدهني منخفض الكثافة) بنسبة 11 بالمئة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".وقال كبير الباحثين الدكتور شياو تشينج تشاي، خبير التغذية في جامعة ديلاوير: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن عصير الكرز الحامض قد يكون إضافة جيدة لنظام غذائي صحي للقلب".وأضاف: "في النهاية، كان لدى المشاركين في مجموعة الكرز الحامض انخفاض في ضغط الدم الانقباضي والكوليسترول الضار، بالإضافة إلى انخفاض مستويات بعض المواد في الدم التي تشير إلى الالتهاب والإجهاد التأكسدي، بما فيها المؤشرات الحيوية لـ CRP وMDA، مقارنة بـ المجموعة الضابطة".ويعد ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول من العوامل المساهمة الكبيرة في المشكلات الصحية الخطيرة مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تعد واحدة من أكبر الأمراض القاتلة في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.وعند مقارنته بأنواع العصائر والمشروبات الغازية الأخرى، قد يكون عصير الكرز أفضل أيضًا إذا كنت ترغب في تجنب زيادة الوزن.وقال الدكتور تشاي إن 473 مل من عصير الكرز الحامض تحتوي فقط على 181 سعرة حرارية و34 جرامًا من السكر، وهذا أقل من عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية الأخرى.غير أنه لم يتم العثور في الدراسة على تغيير في وزن الجسم أو مستويات الأنسولين أو مقاومة الأنسولين لدى المشاركين.وأضاف الدكتور تشاي: "يشير هذا إلى أنه يمكن بسهولة دمج عصير الكرز الحامض مونتمورنسي في النظام الغذائي دون زيادة السعرات الحرارية أو تناول السكر - خاصة إذا تم استهلاكه بدلاً من المشروبات المحلاة بالسكر".ودعا إلى إجراء دراسات متابعة أكبر وأطول لتأكيد النتائج.