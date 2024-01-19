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دراسة: شرب رغوة مملوءة بغاز أول أكسيد الكربون يعزز علاج السرطان

السرطان
الاكتشاف يساعد على تحسين علاج السرطان
أ أ
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أظهرت دراسة، أن شرب رغوة مملوءة بأول أكسيد الكربون السام يمكن أن يساعد في تحسين علاج السرطان.
ووجد باحثون أمريكيون أن الغاز - الموجود في السجائر - أدى بالفعل إلى تحسين النتائج بالنسبة للفئران المصابة بالمرض.اضافة اعلان

الالتهام الذاتي

وسجلت التجارب، نتائج جيدة في عملية تقييد عملية موت الخلايا التي تسمى "الالتهام الذاتي". وقال الباحثون إن أولئك الذين تم إعطاؤهم الرغوة إلى جانب علاج تجريبي للسرطان شهدوا استجابات أفضل للعلاج.
وتثبيط الالتهام الذاتي هو نوع جديد من علاج السرطان يعمل عن طريق إيقاف نوع من موت الخلايا يسمى "الالتهام الذاتي".

أول أكسيد الكربون

وقال الدكتور جيمس بيرن، من جامعة أيوا : "المستويات العلاجية الآمنة لأول أكسيد الكربون يمكن أن تزيد من النشاط المضاد للسرطان لمثبطات الالتهام الذاتي. إنه يفتح نهجًا جديدًا واعدًا قد يحسن العلاجات للعديد من أنواع السرطان المختلفة".
وأول أكسيد الكربون هو غاز سام يمكن أن يصيب الشخص بمرض شديد إذا استنشقته. ويمكن أن يتم صنعه عن طريق الحرائق والأجهزة التي تحرق الغاز أو الخشب أو الزيت أو الفحم وكذلك السجائر.

مرضى السرطان من المدخنين 

وتشمل أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون الصداع والدوار والشعور بالمرض أو المرض والشعور بالضعف.
ولدى المدخنين مستويات أعلى من أول أكسيد الكربون في الدم، مما يمنع الدم من حمل أكبر قدر من الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
وأظهرت الأبحاث السابقة أن مرضى السرطان الذين يدخنون استجابوا بشكل أفضل لعلاج تثبيط الالتهام الذاتي في التجارب.
وقال الدكتور بيرن: "عندما نظرنا إلى أداء المدخنين في تلك التجارب، رأينا زيادة في الاستجابة الإجمالية لدى المدخنين الذين تلقوا مثبطات الالتهام الذاتي، مقارنة بالمرضى غير المدخنين". 
وأضاف: "لقد شهدنا أيضًا انخفاضًا قويًا جدًا في حجم الآفة المستهدفة"، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
ووجد الباحثون أن ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون لدى المدخنين يمكن أن يكون وراء استجابتهم المفرطة. 

المواد المحبسة للغاز

وسعى الفريق إلى "تسخير فوائد" ارتفاع مستويات أول أكسيد الكربون دون إدراج المخاطر الصحية للسجائر.
وابتكروا شكلاً جديدًا من الرغوة يسمى المواد المحبسة للغاز (GEM)، والتي يمكن أن تحتوي بأمان على أول أكسيد الكربون لمعرفة مدى تأثيره على استجابتهم للعلاج.
وبحثت أحدث دراسة، نُشرت في مجلة "أدفانسيز ساينس"، فيما إذا كانت الرغوة قد ساعدت في تحسين النتائج بالنسبة للفئران التي تم إعطاؤها علاج تثبيط الالتهام الذاتي.
ووجد الباحثون أن الرغوة ساعدت في "تثبيط نمو الأورام بشكل كبير عند استخدامها مع تثبيط الالتهام الذاتي".
وقال الدكتور بيرن: "تدعم هذه البيانات فكرة أن المستويات العلاجية الآمنة لثاني أكسيد الكربون يمكن أن تعزز بشكل ملحوظ فعالية مثبطات الالتهام الذاتي. إنه يفتح حدودًا جديدة واعدة في السعي لتحسين علاجات السرطان".

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