دراسة: ساعات العمل المرنة تجعل القلب أصغر بـ 10 سنوات

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توصل باحثون إلى أن رؤساء العمل الذين لا يرغبون في الموافقة على العمل المرن لمرؤوسيهم قد يعرضونهم لخطر الإصابة بأمراض القلب. اضافة اعلان

ووجد الباحثون بجامعتي هارفارد وبنسلفانيا، أن تجنب العمل الشاق من 9 إلى 5 يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

وخلصوا إلى أن أولئك الذين يعملون لدى رؤساء يسمحون بساعات عمل مرنة كانوا أقل عرضة للمعاناة من مشاكل في القلب.





عدم تعارض العمل مع الحياة الشخصية



مخاطر التمثيل الغذائي للقلب



ظروف العمل



وأوضح الباحثون أن الموظفين الذين لا يتعارض عملهم مع حياتهم المنزلية يتمتعون بصحة قلب تعادل كونهم أصغر بعشر سنوات، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وأظهرت نتائج الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للصحة العامة، أن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا والموظفين الذين لديهم مخاطر أكبر للإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية حصلوا على أكبر قدر من الفوائد.وشملت الدراسة 1528 موظفًا في مناصب عالية، ومتوسطة الأجر في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مقدمي رعاية منخفضي الأجر، تم تسجيل ضغط الدم الانقباضي لديهم، ومؤشر كتلة الجسم، والهيموجلوبين السكري، وحالة التدخين، والكوليسترول في بداية الدراسة وبعد 12 شهرًا.واستخدم الباحثون، معلوماتهم الصحية لحساب درجة مخاطر التمثيل الغذائي للقلب (CRS)، حيث يشير الرقم الأعلى إلى ارتفاع خطر الإصابة بالمرض.ووجدوا أن التدخلات في مكان العمل لم يكن لها تأثير عام "كبير" على المشاركين. ومع ذلك، أشاروا إلى أنه قلل من (CRS) لدى أولئك الذين لديهم خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وكان الموظفون الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا ولديهم (CRS) أكثر عرضة للحصول على الفائدة.وقال البروفيسور أورفيو بوكستون، مدير جمعية النوم والصحة والمجتمع التعاونية في ولاية بنسلفانيا: "تم تصميم التدخل لتغيير ثقافة مكان العمل بمرور الوقت بهدف تقليل الصراع بين عمل الموظفين وحياتهم الشخصية وتحسين حياتهم في نهاية المطاف".وأضاف: "الآن نحن نعلم أن مثل هذه التغييرات يمكن أن تحسن صحة الموظفين ويجب تنفيذها على نطاق أوسع. تم تدريب المشرفين على إظهار الدعم للحياة الشخصية للموظفين إلى جانب أدائهم الوظيفي".وقالت البروفيسور ليزا بيركمان، من مدرسة هارفارد تشان ومديرة مركز هارفارد لدراسات السكان والتنمية: "توضح الدراسة مدى أهمية ظروف العمل في المحددات الاجتماعية للصحة".وأضافت: "عندما تم التخفيف من ظروف العمل المجهدة والصراع بين العمل والأسرة، شهدنا انخفاضًا في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين الموظفين الأكثر عرضة للخطر، دون أي تأثير سلبي على إنتاجيتهم".وتابعت: "يمكن أن تكون هذه النتائج ذات أهمية خاصة بالنسبة للعمال ذوي الأجور المنخفضة والمتوسطة الذين لديهم تقليديًا سيطرة أقل على جداولهم ومتطلبات العمل ويتعرضون لمزيد من عدم المساواة الصحية".