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دراسة حديثة تكشف ما يحدث للجسم إذا تم تقليل استخدام الملح يوميا

الملح
الملح
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كشفت دراسة جديدة أن تقليل تناول الملح يوميا بمقدار ملعقة صغيرة فقط يمكن أن يكون فعالا مثل علاج شائع لضغط الدم.

المركز الطبي:اضافة اعلان


وقام باحثون من المركز الطبي بجامعة Vanderbilt في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، باختبار الأنظمة الغذائية العالية والمنخفضة الملح على مئات المرضى، بعضهم يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن الاستغناء عن كمية صغيرة من الملح يوميا يخفض ضغط الدم بنسبة ستة بالمئة خلال أسبوع واحد فقط.

وكان هذا الانخفاض مشابها لتأثير thiazide diuretic hydrochlorothiazide، وهو دواء شائع لضغط الدم.

احتفاظ الجسم بالماء:


ويؤدي الملح إلى احتفاظ الجسم بالماء، ما يعني أن تقليل تناول الملح يقلل من محتوى الماء في الدم ويؤدي إلى ضغط أقل على جدران الأوعية الدموية، ما يقلل من ضغط الدم.

ويعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني منه أكثر من 1.3 مليار شخص. وتعد هذه الحالة أيضا أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلى.

نتائج سريعة:


وقال قائد الدراسة الدكتور ديباك غوبتا، الأستاذ المساعد في الطب بجامعة Vanderbilt، إن الدراسة أظهرت أنه "في غضون أسبوع يمكنك رؤية نتائج سريعة".

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