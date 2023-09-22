دراسة حديثة تكشف علاقة أدوية ضغط الدم بخطر استبدال الركبة

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كشفت دراسة حديثة أن المرضى الذين يتناولون فئة مستخدمة على نطاق واسع من الأدوية الخافضة لضغط الدم تسمى “حاصرات بيتا”، ويعانون آلامًا في الرُّكَب، يقلّ لديهم خطر تقويم أو استبدال مفاصل الركبة. اضافة اعلان

وتشير الدراسة التي نشرتها مجلة جراحة العظام والمفاصل، وأجراها الدكتور فالح التميمي، وعدد من الأطباء والباحثين أن “حاصرات بيتا” قد تبطئ تطور “الفصال العظمي” وهو النوع الأكثر شيوعًا.





تقليل الوسائط الالتهابية





استبدال مفاصل الركبة





استخدام حاصرات بيتا





انخفاض خطر الإصابة



وذلك عن طريق تقليل الوسائط الالتهابية المشاركة في تنكس الغضاريف؛ مما قد يوفر أدلة لتطوير علاج جديد.وحدد الباحثون 300 مريض تم تقييم إصابتهم بألم في الركبة بين عامي 2010 و2019 وخضعوا لعمليات جراحية لتقويم أو استبدال المفاصل الركبية بين عامي 2018 و2019.وتمت مطابقة هؤلاء المرضى من حيث العمر والجنس والسنة التقويمية ودرجة التهاب المفاصل مع 300 مجموعة تحكم يعانون ألمًا في الركب ولكنهم لم يخضعوا لتقويم أو استبدال مفاصل الركبة.وقيم الباحثون علاج “حاصرات بيتا” بحثًا عن التأثيرات المحتملة في خطر الخضوع لتقويم أو استبدال مفاصل الركبة.وشمل التحليل مدة العلاج بحاصرات بيتا، والنسبة المئوية للأيام التي تم فيها صرف الوصفة الطبية كمقياس للالتزام بالعلاج.وكان المرضى الذين يستخدمون حاصرات بيتا أقل تعرضًا للخضوع لعمليات استبدال مفاصل الركبة بمقدار النصف تقريبًا.وكان الارتباط خاصًّا بحاصرات بيتا غير الانتقائية، التي تستهدف مستقبلات الأدرينالية بيتا 1 وبيتا 2.وتشير النتائج إلى علاجات جديدة لتأخير تطور هشاشة العظام، حيث كان التأثير الوقائي أقوى مع الاستخدام المطول لحاصرات بيتا.المرضى الذين تناولوا حاصرات بيتا مدة خمس سنوات أو أكثر انخفض لديهم خطر الإصابة بنسبة 64%، وكان الارتباط أقوى أيضًا لدى المرضى الذين لديهم التزام أكبر، مع وصفة طبية كاملة في 75%.وقال معدو الدراسة: “نعتقد أن دور حاصرات بيتا في حالات الفصال العظمي يمكن أن يتجاوز العلاج المسكن، وأن هذه الأدوية من المحتمل أن تتداخل مع العمليات التنكسية في الغضروف”.