دراسة جديدة.. تشخيص العديد من مرضى الضغط بصورة خاطئة لهذه الأسباب

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يعاني نحو 120 مليون بالغ من ارتفاع ضغط الدم في الولايات المتحدة، ولكن تُشير الأبحاث الحديثة إلى احتمال تشخيص بعض هذه الحالات بشكلٍ خاطئ. اضافة اعلان

وإذا نظرت إلى قراءة دقيقة، فلن تعرف ما عليك القيام به، سواء كان الأمر تكثيف العلاج أو تقليله، أو حتى لا تعرف إذا كان شخص ما يعاني من ارتفاع ضغط الدم.





بحث جديد في جمعية القلب الأمريكية



تشخيص مرضى بالضغط بالخطأ



إرشادات جمعية القلب الأمريكية



ممنوعات قبل قياس ضغط الدم



في بحث مقدم إلى جمعية القلب الأمريكية قال الدكتور راندي ويكسلر، من مركز "ويكسنر" الطبي في ولاية أوهايو، إنه يتم إخبار الملايين من الأشخاص المتمتعين بضغط دم طبيعي أن مستويات ضغط الدم لديهم مرتفعة للغاية.ويقول: ارتفاع ضغط دم هؤلاء لأنهم ليسوا في المكان الصحيح أو الوضعية المناسبة أثناء أخذ القراءة.وأضاف، وهذا يترك إمكانية وجود الكثير من الأشخاص الذين شخصوا بارتفاع ضغط الدم، مع أنهم قد لا يعانون منه بالفعل.أو يكون هناك شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم مع التحكم بالحالة، لكنك تقوم بتكثيف العلاج الذي قد لا يحتاج إليه المريض.وأشار إلى أن إرشادات جمعية القلب الأمريكية تدعو المرضى إلى الجلوس على كرسي مع دعم ظهورهم، وجعل أقدامهم مسطحة على الأرض مع ارتداء سوار ضغط الدم عند مستوى القلب.وأكد على أنه على المريض قبل 30 دقيقة من الخضوع لفحص ضغط الدم يجب الامتناع عن التدخين، والامتناع عن استهلاك الكافيين وعدم ممارسة الرياضة، ويجب على المرضى أيضا الجلوس 5 دقائق قبل قياس الضغط.لينك قناة صحيفة تواصل على "واتساب"