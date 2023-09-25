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صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة جديدة.. العوامل المسببة للسمنة عند الرجال والنساء ليست واحدة

دراسات عن السمنة
دراسات السمنة
أ أ
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وجدت دراسة جديدة قام بها باحثو جامعة UCLA في مركز لدراسة علم الأعصاب للتوتر والمرونة والسلوك والسمنة، أن هنالك بعض العوامل التي قد تُسبب الإصابة بالسمنة لكلٍ من الرجال والنساء.اضافة اعلان
وقام الباحثون باتباع أسلوب مراجعة الأقران، الذي يعرّف بأنه تقييم العمل من قِبل شخص أو أكثر من ذوي الكفاءة المماثلة، وذلك من أجل التوصل إلى نتائجهم.


التصوير بالرنين المغناطيسي

وجمع الفريق بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي، ومعلومات سريرية، والتاريخ الشخصي للأشخاص الذين يعانون من السمنة؛ ليتمكنوا من تحديد آليات عمل الدماغ الخاصة بالجنس والتي تتعلق بالسمنة.
وأشارت الدكتورة أربانا جوبتا، الباحثة في UCLA والمؤلفة الرئيسية للدراسة إلى وجود بعض الاختلافات في الشبكات العصبية للدماغ.
 والتي ترتبط بالعديد من الأمور، مثل: التعرض لصدمات الطفولة، والصحة العقلية، والتجارب الحسية التي مرّوا بها.


استخدام بصمات الدماغ

وأضافت قائلة: "أن استخدام بصمات الدماغ وتحليلها باستخدام التصوير الرنين المغناطيسي قد ساهم في مساعدتنا إلى حدٍ كبير في تحديد العوامل التي قد تساهم في الإصابة بالسمنة بناءً على الجنس.
وقالت الدكتورة أربانا: تعد هذه أول دراسة تعتمد على البيانات للتنبؤ بالعوامل التي تسبب السمنة الخاصة بكلا الجنسين، باستخدام أساليب متعددة لبصمات الدماغ.
واعتمدت هذه الدراسة على الأبحاث السابقة التي وضحت معرفة الاختلافات في عوامل السمنة داخل الدماغ حسب الجنس.


دور الأكل العاطفي في السمنة

وكشفت أن الأكل العاطفي له دورًا مهم في الإصابة بالسمنة لدى النساء، بينما يتأثر سلوك الأكل لدى الرجال عند شعورهم بعدم الارتياح، أو الانزعاج في البطن والأمعاء.
وتدعم نتائج هذه الدراسة الأبحاث السابقة وتؤكدها؛ وذلك لأن التصوير بالرنين المغناطيسي يعد دليلًا لإثبات الاختلافات في كلٍّ من بنية، ووظيفة، وتواصل الدماغ.


الإصابة بالشره الشديد للطعام

وتشير بعض التغييرات في شبكة الدماغ إلى أن النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم المرتفع (BMI) هن أكثر عرضة لخطر الإصابة بالشره الشديد، وإدمان الطعام مقارنةً بالرجال، كما أنهن أكثر انجذابًا إلى الأطعمة المصنعة.
وتقول الدكتورة أربانا جوبتا: يجب التركيز على أساليب التنظيم الانفعالي، وعلى نقاط الضعف عند وضع خطط لعلاج السمنة للإناث ذات مؤشر كتلة الجسم المرتفع.

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